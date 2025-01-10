5 Pemain Naturalisasi Tambahan yang Bisa Diandalkan Patrick Kluivert di Laga Timnas Indonesia vs Australia, Nomor 1 Emil Audero!

Patrick Kluivert (kiri) bisa andalkan pemain baru di laga Timnas Indonesia vs Australia. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

SEBANYAK 5 pemain naturalisasi tambahan yang bisa diandalkan Patrick Kluivert di laga Timnas Indonesia vs Australia akan diulas Okezone. Patrick Kluivert tak bisa bersantai setelah nantinya diperkenalkan di hadapan publik sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2025 sore WIB.

Ia harus menyiapkan Timnas Indonesia jelang menghadapi Australia (20 Maret 2025) dan Bahrain (25 Maret 2025) di matchday tujuh dan delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Waktu persiapan yang mepet menjadi salah satu kendala yang dialami Patrick Kluivert.

Namun, berkat bantuan pemain-pemain berkualitas yang ada di skuad Timnas Indonesia, proses pembentukan tim disinyalir bisa lebih cepat. Terlebih, PSSI berpotensi memberikan lima pemain naturalisasi tambahan sekaligus kepada Patrick Kluivert untuk diandalkan mulai laga melawan Australia.

Berikut 5 pemain naturalisasi tambahan yang bisa diandalkan Patrick Kluivert di laga Timnas Indonesia vs Australia:

5. Dion Markx (NEC Nijmegen U-21)

Memiliki tinggi badan mencapai 188 sentimeter, Dion Markx bisa sangat berguna untuk mengawal pertahanan Timnas Indonesia. Setelah gagal membela Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025 karena waktu tidak terkejar, Dion Markx dapat diandalkan untuk memperkuat skuad Garuda kontra Australia dan Bahrain.

Diyakini paling lambat awal Maret 2025, Dion Markx sudah memegang paspor Indonesia. Alhasil, Patrick Kluivert semakin banyak memiliki pilihan di lini pertahanan.

4. Tim Geypens (FC Emmen)

Seperti Dion Markx, Tim Geypens akan mengambil sumpah WNI dalam waktu dekat. Pemain yang satu ini fasih dimainkan sebagai fullback kiri, alias cocok menjadi pelapis Calvin Verdonk.