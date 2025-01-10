Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Curhat Tangan Kanan Shin Tae-yong: Ada Banyak Hal di Balik Layar hingga Tolak Tawaran Korea Selatan demi Timnas Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |05:59 WIB
Curhat Tangan Kanan Shin Tae-yong: Ada Banyak Hal di Balik Layar hingga Tolak Tawaran Korea Selatan demi Timnas Indonesia
Heo Ji-seob bersama Shin Tae-yong saat latih Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/wassup_jissub)
A
A
A

TANGAN kanan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Heo Ji-seob buka suara terkait pemecatan yang dilakukan PSSI baru-baru ini. Pria yang menjabat sebagai fisioterapis di skuad Garuda itu mengaku kaget, kecewa, dan sedih karena tiba-tiba saja dipecat oleh PSSI.

Ya, tak hanya Shin Tae-yong yang ditendang PSSI dari tim kepelatihan Timnas Indonesia. Orang-orang bawaan Shin Tae-yong dari Korea Selatan juga dipecat karena nantinya sang pelatih baru, Patrick Kluivert tentu sudah memiliki tim kepelatihannya sendiri.

1. Datang di Pertengahan 2024

Heo Ji-seob diketahui baru bergabung ke tim kepelatihan Timnas Indonesia pada Agustus 2024 lalu. Peranannya sebagai tim medis pun terbilang penting, karena tak hanya sekadar menjaga kesehatan dan menangani cedera para pemain, ia pun mengatur pemilihan makanan serta pemulihan pemain.

Nilai plusnya lagi, Heo Ji-seob sudah lancar berbahasa Indonesia. Sebab ternyata ia sudah pernah tinggal di Tanah Air sewaktu SMP dan SMA.

Heo Ji-seob bersama tim kepelatihan di Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/wassup_jissub)
Heo Ji-seob bersama tim kepelatihan di Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/wassup_jissub)

Namun, ketika Heo Ji-seob sudah mulai menyatu dengan para pemain Timnas Indonesia. Ia dan Shin Tae-yong diberhentikan PSSI pada awal Januari 2025 ini. Ji-seob pun mengaku sangat shock dan bingung.

“Beberapa hari terakhir ini sangat sulit bagi saya. Pelatih kami diberhentikan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan atau rencana sebelumnya. Keputusan itu tidak hanya mengejutkan, tetapi juga membuat saya merasa kosong dan kehilangan arah,” ungkap Heo Ji-seob, dikutip dari instagram pribadinya @wassub_jissub, Jumat (10/1/2025).

 

Topik Artikel :
PSSI Shin Tae-yong Heo Ji-seob
