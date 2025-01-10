Patrick Kluivert Panggil Ian Maatsen dan Pascal Struijk untuk Perkuat Timnas Indonesia?

PATRICK Kluivert memanggil Ian Maatsen dan Pascal Struijk untuk memperkuat Timnas Indonesia? Setelah diumumkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Rabu 8 Januari 2025 sore WIB, Patrick Kluivert diyakini langsung menjalankan salah satu perannya.

Peran yang dimaksud adalah membujuk pemain-pemain keturunan kelas dunia agar mau dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk memperkuat Timnas Indonesia. Menurut Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga, Patrick Kluivert ditugaskan melobi pemain keturunan, sesuatu yang sebelumnya sering dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta jajarannya.

"Dengan head coach level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita (Indonesia)," kata Arya Sinulingga kepada awak media termasuk Okezone pada Selasa, 7 Januari 2025.

1. Ian Maatsen dan Pascal Struijk Jadi Buruan

(Ian Maatsen (tengah) bisa gabung Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)

Lantas, siapa saja pemain yang belum berhasil dibujuk PSSI, namun berpotensi luluh ketika didekati nama besar Patrick Kluivert? Sosok Ian Maatsen dan Pascal Struijk berpotensi jadi nama yang dimaksud.

Pascal Struijk dan Ian Maatsen bukanlah pesepakbola sembarangan. Tingginya harga pasar yang dimiliki keduanya menjadi bukti kualitas mereka. Ian Maatsen yang kini berstatus pemain Aston Villa memiliki harga pascar mencapai 32 juta euro atau setara Rp534 miliar!

Harga pasarnya dijamin meningkat jika pemain yang membawa Borussia Dortmund lolos ke final Liga Champions 2023-2024 ini berhasil menjadi pemain reguler Aston Villa, plus bersinar di Timnas Indonesia. Sementara Pascal Struijk, sudah bertahun-tahun eksis menjadi bek top di Premier League dan Division Championsip.