BREAKING NEWS: Timnas Jepang Umumkan Venue Laga Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Digelar di Osaka!

TIMNAS Jepang resmi umumkan laga lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia digelar di Osaka. Kabar itu disampaikan Asosiasi Sepakbola Jepang (JFA).

Ya, JFA resmi mengumumkan venue pertandingan melawan Timnas Indonesia. Melalui laman resminya, JFA mengumumkan laga melawan Skuad Garuda akan berlangsung di Osaka.

1. Jadwal Timnas Jepang vs Timnas Indonesia

Pertandingan Timnas Jepang vs Timnas Indonesia merupakan laga terakhir bagi kedua tim di Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. JFA memastikan laga tersebut akan digelar di Suita Municipal Soccer Stadium, Osaka, Jepang pada 10 Juni 2025.

“Pertandingan Kualifikasi Final Asia 26 Piala Dunia FIFA (Kualifikasi Babak Ketiga) melawan Timnas Indonesia telah diputuskan akan digelar pada 10 Juni 2025 (Selasa) di Suita Municipal Soccer Stadium di Osaka,” tulis JFA dalam situs resminya, dikutip pada Kamis (9/1/2025).

Saat ini, Timnas Jepang sudah hampir memastikan tiket menuju Piala Dunia 2026. Mereka berada di peringkat pertama klasemen Grup C dengan koleksi 16 poin dari lima kemenangan dan satu kali imbang.

Peluang Jepang untuk lolos langsung ke turnamen utama terbuka lebar. Sebab diketahui, dua tim teratas berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan, tim peringkat ketiga dan keempat akan kembali bertarung di putaran keempat.