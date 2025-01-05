Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Bahagia, Ini Pertanda Penyerang Bologna Thijs Dallinga Bisa Perkuat Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |10:50 WIB
Shin Tae-yong Bahagia, Ini Pertanda Penyerang Bologna Thijs Dallinga Bisa Perkuat Timnas Indonesia?
Thijs Dallinga (kanan) diharapkan bisa memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@thijsdallinga)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia Shin Tae-yong dijamin bahagia jika Penyerang Bologna Thijs Dallinga eligible untuk dinaturalisasi memperkuat Timnas Indonesia. Menurut penelurusan akun @halfblood_indonesie di laman archive NL, ada marga Dallinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok pada 1950.

“Menurut data Archive NL ada nama marga Dallinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok. Apakah ada kaitannya dengan @thijsdallinga??” tanya akun @halfblood_indonesie.

Thijs Dallinga bisa perkuat Timnas Indonesia? (Foto: Instagram/@halfblood_indonesie)

Thijs Dallinga bisa perkuat Timnas Indonesia? (Foto: Instagram/@halfblood_indonesie)

1. Kabar Bahagia bagi Timnas Indonesia

Dalam beberapa minggu terakhir, beredar kabar Thijs Dallinga memiliki darah Indonesia. Jika kabar ini benar, tentunya hal yang membahagiakan. Terlebih jika yang bersangkutan mau membela Timnas Indonesia.

Sebab, Timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan untuk menuntaskan target terdekat, yakni lolos Piala Dunia 2026. Thijs Dallinga bukanlaah pemain sembarangan. Musim ini bersama Bologna, Thijs Dallinga yang memiliki tinggi badan 190 sentimeter telah mengemas satu gol dan satu assist dari 20 pertandingan.

2. Mengawali Karier di Belanda

Thijs Dallinga memulai karier profesionalnya dengan membela klub asal Belanda, FC Groningen. Dua musim (2019-2021) membela FC Groningen, Thijs Dallinga mencetak 12 gol dari 15 pertandingan.

Kemudian pada musim panas 2021, Thijs Dallinga diboyong mantan klub Nathan Tjoe A-On, SBV Excelsior. Bersama Excelsior, Thijs Dallinga muncul sebagai mesin gol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175846/calvin_verdonk-KF90_large.jpg
Sumardji: Calvin Verdonk Bisa Main di Laga Timnas Indonesia vs Irak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175832/ole_romeny_berpotensi_starter_di_laga_timnas_indonesia_vs_irak_pssi-iSFd_large.JPG
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Irak: Ole Romeny dan Calvin Verdonk Starter!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175826/timnas_indonesia_wajib_menang_atas_irak_afc-AsD9_large.JPG
Hitung-hitungan Nasib Timnas Indonesia jika Menang, Kalah dan Seri Lawan Irak di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175819/timnas_indonesia-8fuL_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Laga Wajib Menang Garuda, Live di RCTI!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630465/daftar-37-pemain-timnas-voli-indonesia-di-pelatnas-proyeksi-sea-games-2025-egi.webp
Daftar 37 Pemain Timnas Voli Indonesia di Pelatnas Proyeksi SEA Games 2025Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/Fermin_Aldeguer.jpg
Komentar Berkelas Fermin Aldeguer usai Pepet Rekor Gila Marc Marquez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement