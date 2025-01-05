Shin Tae-yong Bahagia, Ini Pertanda Penyerang Bologna Thijs Dallinga Bisa Perkuat Timnas Indonesia?

PELATIH Timnas Indonesia Shin Tae-yong dijamin bahagia jika Penyerang Bologna Thijs Dallinga eligible untuk dinaturalisasi memperkuat Timnas Indonesia. Menurut penelurusan akun @halfblood_indonesie di laman archive NL, ada marga Dallinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok pada 1950.

“Menurut data Archive NL ada nama marga Dallinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok. Apakah ada kaitannya dengan @thijsdallinga??” tanya akun @halfblood_indonesie.

Thijs Dallinga bisa perkuat Timnas Indonesia? (Foto: Instagram/@halfblood_indonesie)

1. Kabar Bahagia bagi Timnas Indonesia

Dalam beberapa minggu terakhir, beredar kabar Thijs Dallinga memiliki darah Indonesia. Jika kabar ini benar, tentunya hal yang membahagiakan. Terlebih jika yang bersangkutan mau membela Timnas Indonesia.

Sebab, Timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan untuk menuntaskan target terdekat, yakni lolos Piala Dunia 2026. Thijs Dallinga bukanlaah pemain sembarangan. Musim ini bersama Bologna, Thijs Dallinga yang memiliki tinggi badan 190 sentimeter telah mengemas satu gol dan satu assist dari 20 pertandingan.

2. Mengawali Karier di Belanda

Thijs Dallinga memulai karier profesionalnya dengan membela klub asal Belanda, FC Groningen. Dua musim (2019-2021) membela FC Groningen, Thijs Dallinga mencetak 12 gol dari 15 pertandingan.

Kemudian pada musim panas 2021, Thijs Dallinga diboyong mantan klub Nathan Tjoe A-On, SBV Excelsior. Bersama Excelsior, Thijs Dallinga muncul sebagai mesin gol.