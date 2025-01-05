Hasil Timnas Bahrain vs Oman di Final Piala Teluk 2024 Bikin Timnas Indonesia Sulit Lolos Piala Dunia 2026?

HASIL Timnas Bahrain vs Oman di final Piala Teluk 2024 bikin Timnas Indonesia sulit lolos Piala Dunia 2026? Timnas Bahrain baru saja keluar sebagai juara Piala Teluk 2024.

Bermain melawan Oman di Jaber Al-Ahmad International Stadium, Kuwait City pada Sabtu 4 Januari 2025 malam WIB, Bahrain menang 2-1. Gol-gol Bahrain dicetak Mohamed Marhoon via eksekusi penalti pada menit 78 dan gol bunuh diri Mohammed Saleh Ali Al-Musalami (80’).

Timnas Bahrain juara Piala Teluk 2024. (Foto: Instagram/@bahrainnt)

Sementara itu, gol tunggal Oman dicetak Abdulrahman Eid Harib Al-Mushaifri pada menit 17. Dalam perjalanannya menjadi juara, Bahrain beberapa kali mengalahkan negara yang ranking FIFA-nya di atas mereka.

Sebelum Oman, Bahrain lebih dulu mengalahkan Arab Saudi (3-2) dan Irak (2-0). Gelar juara ini praktis meningkatkan Kepercayaan diri Bahrain jelang mengarungi empat laga sisa Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

1. Jadwal Sisa Grup C

Dalam jadwal sisa, Bahrain akan tandang ke markas Jepang dan Timnas Indonesia pada 20 dan 25 Maret 2025. Kemudian Bahrain menjamu Arab Saudi pada 5 Juni 2025 dan tandang ke markas China (10 Juni 2025).

Laga menghadapi Timnas Indonesia, Arab Saudi dan China krusial bagi Bahrain. Sebab, tiga negara ini rival langsung Bahrain untuk memperebutkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026.