5 Negara Ini Iri Timnas Indonesia OTW Piala Dunia 2026, Nomor 1 Finalis Piala AFF 2024

Thailand dan Vietnam termasuk negara-negara yang iri Timnas Indonesia otw Piala Dunia 2026 (Foto: Instagram/@changsuek)

LIMA negara ini iri Timnas Indonesia on the way Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah finalis Piala AFF 2024!

Kans Timnas Indonesia menembus putaran final Piala Dunia 2026 cukup terbuka. Saat ini, Skuad Garuda menempati posisi tiga di Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan enam poin dari enam laga.

Masih ada empat laga tersisa untuk menuju Piala Dunia 2026, baik lolos otomatis mau pun via babak keempat hingga playoff antar-konfederasi. Namun, ada lima negara yang iri dengan kemajuan tersebut.

5 Negara Ini Iri Timnas Indonesia OTW Piala Dunia 2026

5. Filipina





Negara satu ini sejatinya bukan rival di kawasan Asia Tenggara. Namun, Filipina cukup sering memerhatikan kiprah Timnas Indonesia di sepakbola.

Apalagi, mereka berada satu grup dengan Tim Merah Putih di putaran dua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Wajar jika Filipina iri Indonesia melaju sementara The Azkals kandas terlalu dini.

4. Singapura





Negara satu ini pernah memunggungi Timnas Indonesia di ranking FIFA. Hal itu terjadi ketika Singapura rutin menggelar laga uji coba pada FIFA Matchday sepanjang dekade 2000-2010.

Sementara, di saat bersamaan, Indonesia tidak terlalu rutin memanfaatkan kesempatan. Kini, kondisinya terbalik di mana Garuda jauh unggul dari The Lions.