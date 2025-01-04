Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia jika Lolos Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Raja Asia!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |21:42 WIB
4 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia jika Lolos Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Raja Asia!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

4 negara calon lawan Timnas Indonesia jika lolos babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik diulas. Salah satunya ada tim yang berstatus raja Asia.

Timnas Indonesia memang terus menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kini, pasukan Shin Tae-yong tengah bertengger di urutan ketiga pada klasemen sementara Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia

Skuad Garuda total sudah mengemas 6 poin. Jay Idzes cs hanya terpaut 1 poin saja dari Australia yang menempati posisi kedua di klasemen Grup C.

Dengan kondisi di atas, Skuad Garuda turut dijagokan lolos ke Piala Dunia 2026. Pada babak ketiga sendiri, tim yang finis di posisi pertama dan kedua di klasemen akhir Grup A, B, dan C dipastikan langsung lolos ke Piala Dunia 2026.

Sementara itu, tim yang finis di posisi ketiga dan keempat juga masih punya asa lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka akan bertarung memperebutkan tiket di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jika akhirnya lolos ke babak keempat, siapa saja lawan yang berpeluang dihadapi skuad Garuda?

Berikut 4 negara calon lawan Timnas Indonesia jika lolos babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026:

4. Uni Emirat Arab

Uni Emirat Arab

Salah satu negara calon lawan Timnas Indonesia jika lolos babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Uni Emirat Arab (UEA). Mereka kini bertengger di urutan ketiga pada klasemen sementara Grup A.

UEA terpaut 3 angka dengan Uzbekistan yang duduk di urutan kedua pada klasemen Grup A. Jika menghadapi UEA, skuad Garuda wajib waspada. Sebab, mereka jadi tim cukup tangguh di Grup A. Dalam dua laga terakhir, UEA sukses meraih kemenangan dengan skor telak atas Kirgistan (3-0) dan Qatar (5-0).

3. Oman

Timnas Oman

Kemudian, ada Oman. Mereka juga berpeluang lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, Oman duduk di urutan keempat pada klasemen sementara Grup B dengan koleksi 6 poin.

Oman bisa jadi lawan berat untuk Timnas Indonesia. Di Grup B, Palestina dan Kuwait sudah merasakan keganasan Oman. Kuwait kena bantai 0-4, sementara Palestina dihajar 0-1.

