HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

34 Pemain Dipanggil untuk TC, Timnas Indonesia U-20 Ikut Turnamen Mini di Surabaya Lawan Klub EPA Liga 1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |18:47 WIB
34 Pemain Dipanggil untuk TC, Timnas Indonesia U-20 Ikut Turnamen Mini di Surabaya Lawan Klub EPA Liga 1
Para pemain Timnas Indonesia U-20 kala berlaga. (Foto: Instagram/@jensraven9)
JAKARTA Timnas Indonesia U-20 bakal ikut turnamen mini di Surabaya. Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- pun akan melawan klub EPA Liga 1 di ajang itu.

Hal ini dibenarkan Manajer Timnas Indonesia U-20, Ahmed Zaki Iskandar. Keikutsertaan Timnas Indonesia U-20 dalam turnamen mini di Surabaya ini merupakan bagian dari program pemusatan latihan (TC) dalam menatap Piala Asia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20

1. Persiapan Mentas di Piala Asia U-20 2025

Seperti diketahui, Piala Asia U-20 2025 akan digelar di China pada 12 Februari sampai 1 Maret 2025. Timnas Indonesia U-20 pun akan mulai memanaskan mesinnya untuk menatap ajang tersebut dengan memulai TC di Jakarta pada 5 Januari 2025.

Selain itu, skuad Garuda Nusantara juga dikabarkan akan menjalani turnamen mini di Surabaya pada 20-31 Januari 2025. Zaki pun membenarkan kabar tersebut. Adapun lawan yang akan menjadi lawan mereka adalah klub Elite Pro Academy (EPA) Liga 1.

“Iya, ada turnamen mini (di Surabaya) nanti dengan tim-tim Liga 1 EPA ikut turnamen, itu programnya,” tutur Zaki kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (4/1/2025).

