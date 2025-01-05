Venezia FC Masih Terseok-seok, Pelatih Bicara Kekurangan Jay Idzes Dkk

VENEZIA – Venezia FC masih kesulitan bersaing di Liga Italia 2024-2025. Pelatih Eusebio Di Francesco lantas bicara kekurangan yang dimiliki Jay Idzes dan kawan-kawan.

I Lagunari baru saja bermain imbang 1-1 dengan Empoli dalam lanjutan Liga Italia. Laga itu tersaji di Pier Luigi Penzo Stadium, Sabtu, 4 Januari 2025 malam WIB.

1. Tidak dalam Performa Terbaik

Di Francesco mengatakan, Venezia tidak dalam performa terbaik dalam laga itu. Alhasil, mereka gagal meraih kemenangan untuk keluar dari zona degradasi.

"Kami kekurangan fisik, struktur dan kemungkinan memiliki pemain yang berbeda dari yang sudah kami miliki," kata Di Francesco dilansir dari Tuttomercato, Minggu (5/1/2024).

2. Berbenah

Pelatih asal Italia itu mengatakan Venezia tidak berlarut dengan hasil tersebut. I Leoni Alati akan berbenah diri agar segera dapat meraih kemenangan dalam laga-laga selanjutnya.