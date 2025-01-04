Hasil Venezia vs Empoli di Liga Italia 2024-2025: Jay Idzes Tak Tergantikan, Venezia Imbangi Tim Tamu 1-1!

HASIL Venezia vs Empoli di Liga Italia 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Venezia yang turut diperkuat pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes, menahan imbang tuan rumah dengan skor 1-1.

Laga Venezia vs Empoli digelar di Stadion Pier Luigi Penzo, Sabtu (4/1/2025) malam WIB. Jay Idzes tak tergantikan dalam laga itu karena bermain sejak menit awal hingga akhir. Venezia unggul lebih dahulu via aksi Joel Pohjanpolo (5’), tetapi kemudian Empoli menyamakan kedudukan pada menit ke-32.

Jalannya Pertandingan

Jay Idzes dipercaya tampil sejak menit awal sebagai bek tengah. Venezia yang tampil menekan sejak menit awal berhasil unggul cepat atas Empoli di menit ke-5 lewat gol yang dicetak Joel Pohjanpalo.

I Lagunari -julukan Venezia- nyaris mendapat nasib buruk di menit ke-28 karena Jay Idzes mendorong Lorenzo Colombo di kotak penalti. Untungnya tidak terjadi penalti setelah wasit meninjau lewat VAR.

Sialnya, Venezia harus kecolongan di menit ke-32 lewat gol Sebastiano Esposito. Setelah itu pertandingan berjalan cukup sengit dengan kedua kesebelasan saling jual beli serangan. Namun tak ada tambahan gol yang tercipta sehingga skor 1-1 mewarnai jalannya babak pertama.

Jay Idzes masih dipercaya mengisi posisi bek tengah di babak kedua. Venezia dan Empoli tidak menurunkan irama permainannya. Kedua kesebelasan mencari cara untuk bisa mencetak gol keunggulan mereka.

Empoli acap kali mengancam pertahanan Venezia. Untungnya, Jay Idzes bermain cukup solid sehingga dapat meredam serangan yang dilancarkan tim tamu. Sementara I Lagunari juga kerap melakukan serangan balik cepatnya kendati masih belum efektif.