Timnas Vietnam Berjuang Pulihkan Kondisi Pemain Jelang Lawan Thailand di Leg II Final Piala AFF 2024

TIMNAS Vietnam berjuang keras memulihkan kondisi pemain jelang menghadapi Timnas Thailand pada leg II final Piala AFF 2024. Sebab, mereka ingin tampil apik sepanjang pertandingan.

Laga Timnas Thailand vs Timnas Vietnam itu akan berlangsung di Stadion Rajamangala, Bangkok, Minggu 5 Januari 2024 pukul 20.00 WIB. Untuk sementara, The Golden Star Warriors unggul agregat 2-1 dalam final turnamen yang kini bernama Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Baca Juga:

1. Leg I

Vietnam menang 2-1 pada laga leg I yang dimainkan di Stadion Phu Tho Provincial, Viet Tri, Kamis 2 Januari 2025 malam WIB. Dua gol dicetak Nguyen Xuan Son (59’, 73’), sementara tim tamu mencuri satu gol dari Chalermsak Aukkee (83’)

Media Vietnam Soha menilai laga leg pertama menguras tenaga Xuan Son dan kawan-kawan karena mendapatkan perlawanan agresif dari Skuad Gajah Perang. Jadi, mereka harus lihai menyiapkan tim agar dapat mempertahankan performa saat leg kedua.

“Tim Vietnam menjalani sesi latihan pertamanya di Thailand. Nguyen Xuan Son dan beberapa pemain kunci membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih setelah leg pertama,” tulis Soha, Sabtu (4/1/2025).

2. Semangat Tinggi

Pelatih Kim Sang-sik mengatakan, saat ini kondisi tim dalam semangat tinggi untuk laga itu. Hal itu menjadi modal untuk Vietnam melakoni laga tandang tersebut.