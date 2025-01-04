Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Final Piala AFF 2024: Unggul Agregat, Timnas Vietnam Tetap Targetkan Kemenangan di Kandang Thailand

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |10:12 WIB
Final Piala AFF 2024: Unggul Agregat, Timnas Vietnam Tetap Targetkan Kemenangan di Kandang Thailand
Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, menargetkan kemenangan di leg II final Piala AFF 2024 (Foto: VFF)
A
A
A

PELATIH Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, tetap menargetkan kemenangan pada leg II final Piala AFF 2024 di kandang Timnas Thailand. Padahal, mereka sedang unggul agregat 2-1.

Laga Timnas Thailand vs Timnas Vietnam itu akan berlangsung di Stadion Rajamangala, Bangkok, Minggu 5 Januari 2024 pukul 20.00 WIB. Untuk sementara, The Golden Star Warriors unggul agregat 2-1 dalam final turnamen yang kini bernama Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Timnas Vietnam

1. Leg I

Vietnam menang 2-1 pada laga leg I yang dimainkan di Stadion Phu Tho Provincial, Viet Tri, Kamis 2 Januari 2025 malam WIB. Dua gol dicetak Nguyen Xuan Son (59’, 73’), sementara tim tamu mencuri satu gol dari Chalermsak Aukkee (83’)

Kim mengatakan tim asuhannya tidak berpuas diri dengan capaian saat ini. Pasalnya, masih ada satu laga lagi untuk Vietnam dapat menjadi juara Piala AFF 2024.

"Kemenangan itu hanya leg pertama, kami masih punya leg kedua di Thailand. Saya ingin melupakan kemenangan 2-1 atas Thailand," kata Kim dilansir dari Soha, Sabtu (4/12/2025).

2. Kerja Keras

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan timnya akan bekerja keras dengan menampilkan performa terbaik sejak awal laga. Lantaran, ia meyakini timnya akan mendapatkan perlawanan luar biasa dari Skuad Gajah Perang.

