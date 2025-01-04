Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Final Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Kim Sang-sik Minta Timnas Vietnam Fokus Jalani Laga Tandang Kontra Timnas Thailand

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |08:36 WIB
Kim Sang-sik meminta Timnas Vietnam fokus jalani leg II final Piala AFF 2024 di kandang Timnas Thailand (Foto: VFF)
A
A
A

PELATIH Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, meminta anak asuhnya untuk fokus menjalani laga tandang pada leg II final Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC 2024). Kendati unggul agregat, mereka belum juara.

Laga Timnas Thailand vs Timnas Vietnam itu akan berlangsung di Stadion Rajamangala, Bangkok, Minggu 5 Januari 2024 pukul 20.00 WIB. Untuk sementara, The Golden Star Warriors unggul agregat 2-1 dalam final turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu.

Timnas Vietnam

1. Leg I

Vietnam menang 2-1 pada laga leg I yang dimainkan di Stadion Phu Tho Provincial, Viet Tri, Kamis 2 Januari 2025 malam WIB. Dua gol dicetak Nguyen Xuan Son (59’, 73’), sementara tim tamu mencuri satu gol dari Chalermsak Aukkee (83’).

Kim sangat senang dengan performa para pemain Vietnam yang tampil habis-habisan demi meraih hasil positif. Terlebih, ini menjadi kemenangan yang bersejarah karena akhirnya bisa memecah kutukan 27 tahun tak pernah menang lawan Thailand.

“Seluruh tim, mulai dari pemain yang tampil di lapangan, pemain cadangan, hingga mereka yang sedang cedera, semuanya bersatu demi kemenangan,” kata Kim, dikutip dari Bongda 24h, Sabtu (4/1/2025).

“Itulah sebabnya kami berhasil meraih kemenangan di leg pertama, sebuah kemenangan yang baru bisa kami raih setelah 27 tahun melawan Timnas Thailand di kandang,” sambung pria asal Korea Selatan itu.

