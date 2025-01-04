Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Valencia vs Real Madrid: Respons Berkelas Vinicius Jr Usai Dikartu Merah Gara-Gara Serang Kiper Lawan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |09:20 WIB
Valencia vs Real Madrid: Respons Berkelas Vinicius Jr Usai Dikartu Merah Gara-Gara Serang Kiper Lawan
Vinicius Jr kena kartu merah langsung di laga Valencia vs Real Madrid gara-gara menyerang kiper (Foto: La Liga)
A
A
A

VALENCIA – Vinicius Jr menunjukkan respons berkelas usai dikartu merah pada laga Valencia vs Real Madrid di Liga Spanyol 2024-2025. Hukuman itu diberikan wasit gara-gara diduga memukul kiper Stole Dimitrievski.

Laga Liga Spanyol 2024-2025 dapat disaksikan secara langsung via streaming beIN Sports di Vision+ dengan klik di sini.

Hugo Duro membuka skor di laga Valencia vs Real Madrid 1-0 (Foto: La Liga)

Pertandingan Valencia vs Real Madrid itu merupakan laga tunda jornada 12 Liga Spanyol 2024-2025. Sedianya, duel di Stadion Mestalla tersebut dihelat pada November 2024.

1. Apa yang Terjadi?

Insiden kartu merah itu berawal dari provokasi Dimitrievski kepada Vinicius yang tergeletak di lapangan. Ia meminta pemain asal Brasil tersebut segera bangkit dan tidak berpura-pura cedera demi hadiah penalti.

Vinicius yang diliputi emosi lalu bangkit. Tidak disangka, pria berusia 24 tahun itu langsung menggunakan tangannya untuk mendorong Dimitrievski tepat pada bagian wajah.

Kiper asal Makedonia itu mengerang kesakitan. Wasit yang bertugas, Cesar Soto Grado, langsung menghadiahi Vinicius dengan kartu merah di menit ke-79 usai melihat tayangan ulang di VAR.

2. Minta Maaf

Usai pertandingan, Vinicius langsung menunjukkan respons-nya lewat media sosial X/Twitter @vinijr. Ia meminta maaf dan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setimnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630561/shin-taeyong-dipecat-ulsan-hd-buntut-serangkaian-hasil-buruk-osx.webp
Shin Tae-yong Dipecat Ulsan HD Buntut Serangkaian Hasil Buruk
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Tiba di Madrid untuk CT Scan usai Kecelakaan Mengerikan di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement