Valencia vs Real Madrid: Respons Berkelas Vinicius Jr Usai Dikartu Merah Gara-Gara Serang Kiper Lawan

VALENCIA – Vinicius Jr menunjukkan respons berkelas usai dikartu merah pada laga Valencia vs Real Madrid di Liga Spanyol 2024-2025. Hukuman itu diberikan wasit gara-gara diduga memukul kiper Stole Dimitrievski.

Laga Liga Spanyol 2024-2025 dapat disaksikan secara langsung via streaming beIN Sports di Vision+ dengan klik di sini.

Pertandingan Valencia vs Real Madrid itu merupakan laga tunda jornada 12 Liga Spanyol 2024-2025. Sedianya, duel di Stadion Mestalla tersebut dihelat pada November 2024.

1. Apa yang Terjadi?

Insiden kartu merah itu berawal dari provokasi Dimitrievski kepada Vinicius yang tergeletak di lapangan. Ia meminta pemain asal Brasil tersebut segera bangkit dan tidak berpura-pura cedera demi hadiah penalti.

Vinicius yang diliputi emosi lalu bangkit. Tidak disangka, pria berusia 24 tahun itu langsung menggunakan tangannya untuk mendorong Dimitrievski tepat pada bagian wajah.

Kiper asal Makedonia itu mengerang kesakitan. Wasit yang bertugas, Cesar Soto Grado, langsung menghadiahi Vinicius dengan kartu merah di menit ke-79 usai melihat tayangan ulang di VAR.

2. Minta Maaf

Usai pertandingan, Vinicius langsung menunjukkan respons-nya lewat media sosial X/Twitter @vinijr. Ia meminta maaf dan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setimnya.