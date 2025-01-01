Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Prediksi Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |20:01 WIB
Cristiano Ronaldo Prediksi Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?
Timnas Indonesia diharapkan lolos ke Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo menyebut Timnas Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2026? Akun TikTok @ruangbola2018 mengunggah sebuah video mirip Cristiano Ronaldo yang sedang berbicara di channel YouTube-nya, UR Cristiano.

Dalam video tersebut, pria yang mirip Cristiano Ronaldo mengatakan Timnas Indonesia memiliki peluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Penyebabnya karena Timnas Indonesia dihuni pemain-pemain berkualitas.

1. Cristiano Ronaldo Prediksi Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?

Video AI Cristiano Ronaldo menyebut Timnas Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2026. (Foto: TikTok/@ruangbola2018)

“Saya pikir Indonesia punya peluang yang sangat bagus untuk lolos ke Piala Dunia. Mereka telah berkembang pesat dibandingkan tahun sebelumnya,” kata pria yang mirip Cristiano Ronaldo, Okezone mengutip dari Akun TikTok @ruangbola2018.

“Ada potensi besar dalam tim, dengan banyak pemain muda berbakat. Indonesia punya Jay Idzes, Marselino dan Ivar Jenner. Selain itu, ada juga pemain yang memiliki lemparan ke dalam luar biasa. Siapa namanya? Oh iya Pratama Arhan,” sambungnya.

Namun, apakah Cristiano Ronaldo benar berbicara seperti di atas? Setelah Okezone melakukan penelusuran, video tersebut hasil editan menggunakan artificial intelligence (AI).

Netizen pun tidak semuanya tertipu dengan video tersebut. Mayoritas dari mereka paham video yang mereka saksikan merupakan hasil editan AI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita bola lainnya
