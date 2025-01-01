Hasil Imbang Timnas Arab Saudi vs China Bantu Timnas Indonesia Melonjak ke Posisi Runner-up Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Hasil imbang Timnas Arab Saudi atas China bantu Timnas Indonesia naik ke posisi 2 Grup C? (Foto: X/@SaudiNT_EN)

HASIL imbang Timnas Arab Saudi vs China membantu Timnas Indonesia melonjak ke posisi runner-up Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sebelum membahas kemungkinan di atas, kita lihat dulu kondisi klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Kelar matchday keenam, posisi puncak klasemen Grup C dikuasai Timnas Jepang yang tampil dominan dengan koleksi 16 angka. Menyusul di posisi dua ada Timnas Australia dengan tujuh angka.

1. Persaingan Sengit

Timnas Indonesia dan Australia hanya terpaut satu angka. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Kemudian, ada Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China yang berturut-turut menempati posisi tiga, empat, lima dan enam dengan raihan enam angka. Timnas Indonesia mengungguli Arab Saudi, Bahrain dan China karena unggul produktivitas dan selisih gol.

Melihat fakta di atas, Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kebetulan, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025 malam WIB.

Namun, apakah Timnas Indonesia otomatis naik ke posisi dua jika menang atas Australia? Jawabannya belum. Timnas Indonesia mesti berharap laga Arab Saudi vs China berakhir imbang dan Jepang menang atas Bahrain.

Okezone akan mencoba memberikan simulasi. Semisal Timnas Indonesia menang selisih satu gol atas Australia, sedangkan Arab Saudi menang selisih dua gol atas China, Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- yang akan melesat ke posisi dua dengan sembilan angka.