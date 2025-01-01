Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Australia Ketar-ketir Harry Souttar Cedera Jelang Lawan Timnas Indonesia, Terancam Gagal Lolos Piala Dunia 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |18:03 WIB
Media Australia Ketar-ketir Harry Souttar Cedera Jelang Lawan Timnas Indonesia, Terancam Gagal Lolos Piala Dunia 2026
Media Australia ketar-ketir Harry Souttar cedera parah jelang hadapi Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@harry_souttar)
A
A
A

MEDIA Australia, News Au, ketar-ketir mendengar kabar Harry Souttar cedera parah jelang menghadapi Timnas Indonesia. Mereka takut Timnas Australia gagal lolos ke Piala Dunia 2026.

Souttar diketahui mengalami cedera tendon achilles saat membela Sheffield United kontra Burnley FC dalam lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025. Ia diperkirakan harus menepi sangat lama, yakni 12 bulan.

Harry Souttar

1. Absen

Itu artinya, Souttar tidak akan memperkuat Australia di empat laga sisa Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Paling dekat, mereka bakal menjamu Timnas Indonesia pada 20 Maret 2025.

News Au ketar-ketir absennya bek berpostur jangkung itu akan menjadi malapetaka ketika menghadapi Skuad Garuda. Sebab, mereka terancam gagal lolos otomatis jika kalah dari Timnas Indonesia mengingat persaingan ketat yang ada di Grup C saat ini.

“Ini menjadi pukulan besar bagi Socceroos yang dilatih Tony Popovic menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Indonesia di Sydney pada Maret mendatang,” tulis News dalam artikelnya, dikutip Rabu (1/1/2025).

“Setelah hasil mengecewakan berupa satu kali imbang dan satu kekalahan melawan Bahrain dalam babak kualifikasi ini, Australia kini berada dalam posisi yang sulit,” ulas media itu lagi.

Halaman:
1 2
      
