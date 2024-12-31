Timnas Indonesia Melesat ke Posisi 2 Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Gara-Gara Harry Souttar Cedera?

Timnas Indonesia segera melesat ke posisi 2 klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

TIMNAS Indonesia melesat ke posisi 2 klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia gara-gara Harry Souttar cedera? Sebelum membahas kemungkinan di atas, kita kulik dulu klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Hingga matchday keenam Grup C, Timnas Jepang kukuh di puncak dengan koleksi 18 angka. Menyusul di posisi dua ada Timnas Australia dengan tujuh angka.

1. Persaingan Ketat

Timnas Indonesia dan Australia hanya terpaut satu angka. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Mengekor di posisi tiga, empat, lima dan enam ada Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China yang sama-sama mengemas enam angka. Timnas Indonesia menempati posisi yang lebih baik ketimbang Arab Saudi, Bahrain dan China karena unggul produktivitas dan selisih gol.

Berdasarkan kondisi terkini, Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari skuad Socceroos -julukan Timnas Australia, tim yang menempati posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kebetulan, Timnas Indonesia akan bersua Australia di matchday ketujuh Grup C pada Kamis, 20 Maret 2025.

Jika menang atas Australia, Timnas Indonesia dipastikan naik ke posisi dua Grup C dengan koleksi sembilan angka (dengan catatan Arab Saudi imbang atau kalah dari China, serta Jepang menang atas Bahrain). Lantas, seberapa besar peluang Timnas Indonesia menang atas Australia?

Andai ukurannya ranking FIFA, sulit bagi Timnas Indonesia menang atas Australia. Timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat 130 dunia, sedangkan Australia berada di tangga 26 dunia.