Media Vietnam Soroti Gol Kontroversial Thailand, Bawa-Bawa Laga Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024

MEDIA Vietnam menyoroti gol kontroversial Timnas Thailand di laga kontra Timnas Filipina pada ajang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Tak lupa, mereka menyeret Timnas Indonesia!

Laga Timnas Thailand vs Timnas Filipina itu berakhir 3-1 pada leg II semifinal turnamen yang dulu bernama Piala AFF. Duel itu berlangsung di Stadion Rajamangala, Bangkok, Senin 30 Desember 2024 malam WIB.

1. Apa yang Terjadi

Gol pertama Thailand dicetak oleh Peeradon Chamratsamee di menit ke-37. Namun, proses terjadinya gol sedikit kontroversial. Sebab, bola sedikit keluar dari garis ketika dikejar Seksan Ratree.

Dalam tayangan ulang, si kulit bundar berada sedikit di luar garis tepi lapangan sesaat sebelum diumpan. Situasi itu menciptakan kemelut yang dimanfaatkan Chamratsamee untuk mencetak gol.

Pengecekan lewat VAR mengesahkan gol tersebut. Padahal, dalam tayangan ulang, bola terlihat sudah keluar lapangan.

2. Menyinggung Indonesia

Media Vietnam, TheThao247, menyoroti gol kontroversial tersebut. Mereka menyinggung insiden serupa yang terjadi pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Laos di fase grup Piala AFF 2024.