Masyarakat Filipina Ejek Timnas Thailand yang Dibantu Wasit untuk Lolos Final Piala AFF 2024

MASYARAKAT Filipina mengejek Timnas Thailand yang dibantu wasit untuk lolos ke final Piala AFF 2024. Akun facebook Phillipines Football League Memes meledek Timnas Thailand dengan mengubah logo Federasi Sepakbola Thailand (FAT).

Dalam logo yang diubah, terlihat ada sebuah kaki yang menahan bola di luar garis lapangan. Logo ini muncul merujuk kepada kontroversi yang dibuat wasit laga Thailand vs Filipina di leg II semifinal Piala AFF 2024, Kimura Hiroyuki.

Masyarakat Filipina ejek Timnas Thailand yang lolos ke final Piala AFF 2024 karena dibantu wasit. (Foto: Facebook/Philippines Football League MEMES)

Wasit asal Jepang itu mensahkan gol pertama Thailand yang dibuat sang kapten, Peeradol Chamrasamee, di menit 37. Saat itu, sepakan keras dari dalam kotak penalti yang dilepaskan gelandang bernomor punggung delapan itu melaju mulus ke gawang Filipina.

Bola yang dikuasai Seksan Ratree sudah meninggalkan lapangan. (Foto: Instagram/@garudafansbook_)

Namun, ada yang janggal sebelum bola masuk ke gawang Filipina. Sebelum Seksan Ratree melepaskan umpan silang, bola terlihat sudah meninggalkan lapangan. Uniknya, wasit Kimura Hiroyuki sama sekali tidak mengecek Video Assistant Referee (VAR) untuk melihat lebih pasti kejadian tersebut.

Padahal, jika Kimura Hiroyuki mengecek VAR, dirinya bisa saja membatalkan gol Thailand. Jika gol dibatalkan, hasil babak pertama kemungkina berakhir 0-0. Kondisi itu tentu menyulitkan Thailand yang berambisi meraih kemenangan dengan selisih dua gol untuk lolos ke final Piala AFF 2024.

Sekadar diketahui, Filipina menang 2-1 atas Thailand di leg I semifinal Piaal AFF 2024. Alhasil dalam laga semalam, skuad asuhan Albert Capellas ini hanya butuh hasil imbang untuk melaju ke final.