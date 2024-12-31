Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Thailand Dibantu Wasit untuk Singkirkan Filipina dan Lolos Final Piala AFF 2024, Ini Buktinya?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |01:59 WIB
Timnas Thailand Dibantu Wasit untuk Singkirkan Filipina dan Lolos Final Piala AFF 2024, Ini Buktinya?
Timnas Thailand dibantu wasit untuk lolos final Piala AFF 2024. (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

TIMNAS Thailand dibantu wasit untuk menyingkirkan Filipina dan lolos final Piala AFF 2024? Laga sengit baru saja digelar di Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand, yang mempertemukan Timnas Thailand vs Filipina di leg II semifinal Piala AFF 2024 pada Senin 30 Desember 2024 malam WIB.

Skuad Gajah Perang -julukan Thailand- memasuki ke lapangan dengan ambisi memenangkan pertandingan via selisih dua gol. Sebab, di leg I semifinal Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di markas Filipina, Thailand kalah 1-2.

1. Thailand Dominan sejak Babak Pertama Dimulai

Sejak menit pertama, skuad asuhan Masatada Ishii mengempur pertahanan The Azkals -julukan Timnas Filipina. Namun, pertahanan rapat berhasil diperagakan Timnas Filipina asuhan Albert Capellas.

Setelah melakukan gempuran demi gempuran, Thailand akhirnya membuka keunggulan di menit 37 lewat sepakan sang kapten, Peeradol Chamrasamee. Namun, sebelum gol tercipta, terlihat jelas dalam siaran ulang bahwa bola yang dikuasai pemain Thailand, Seksan Ratree, sudah meninggalkan lapangan.

Bola yang dikuasai Seksan Ratree sudah meninggalkan lapangan. (Foto: Instagram/@garudafansbook_)

Bola yang dikuasai Seksan Ratree sudah meninggalkan lapangan. (Foto: Instagram/@garudafansbook_)

Uniknya, wasit Kimura Hiroyuki yang memimpin pertandingan sama sekali tidak melihat siaran ulang alias Video Assistant Referee (VAR) untuk memastikan bola sudah meninggalkan lapangan atau tidak. Padahal, jika wasit mau bergeser sejenak, gol yang dilesakkan Peeradol Chamrasamee bisa saja dibatalkan.

Jika gol Peeradol Chamrasamee tidak sah, otomatis laga Thailand vs Filipina berakhir 0-0 di babak pertama. Andai ini yang terjadi, Timnas Thailand praktis lebih sulit untuk melakoni babak kedua.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663401/daftar-lengkap-pelatih-timnas-indonesia-dari-masa-ke-masa-era-baru-john-herdman-mdc.webp
Daftar Lengkap Pelatih Timnas Indonesia dari Masa ke Masa: Era Baru John Herdman
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/ibl_2026.jpg
IBL 2026 Siap Pecahkan Rekor! Format Baru Bikin Fans Semakin Terhibur
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement