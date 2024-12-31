Timnas Thailand Dibantu Wasit untuk Singkirkan Filipina dan Lolos Final Piala AFF 2024, Ini Buktinya?

TIMNAS Thailand dibantu wasit untuk menyingkirkan Filipina dan lolos final Piala AFF 2024? Laga sengit baru saja digelar di Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand, yang mempertemukan Timnas Thailand vs Filipina di leg II semifinal Piala AFF 2024 pada Senin 30 Desember 2024 malam WIB.

Skuad Gajah Perang -julukan Thailand- memasuki ke lapangan dengan ambisi memenangkan pertandingan via selisih dua gol. Sebab, di leg I semifinal Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di markas Filipina, Thailand kalah 1-2.

1. Thailand Dominan sejak Babak Pertama Dimulai

Sejak menit pertama, skuad asuhan Masatada Ishii mengempur pertahanan The Azkals -julukan Timnas Filipina. Namun, pertahanan rapat berhasil diperagakan Timnas Filipina asuhan Albert Capellas.

Setelah melakukan gempuran demi gempuran, Thailand akhirnya membuka keunggulan di menit 37 lewat sepakan sang kapten, Peeradol Chamrasamee. Namun, sebelum gol tercipta, terlihat jelas dalam siaran ulang bahwa bola yang dikuasai pemain Thailand, Seksan Ratree, sudah meninggalkan lapangan.

Bola yang dikuasai Seksan Ratree sudah meninggalkan lapangan. (Foto: Instagram/@garudafansbook_)

Uniknya, wasit Kimura Hiroyuki yang memimpin pertandingan sama sekali tidak melihat siaran ulang alias Video Assistant Referee (VAR) untuk memastikan bola sudah meninggalkan lapangan atau tidak. Padahal, jika wasit mau bergeser sejenak, gol yang dilesakkan Peeradol Chamrasamee bisa saja dibatalkan.

Jika gol Peeradol Chamrasamee tidak sah, otomatis laga Thailand vs Filipina berakhir 0-0 di babak pertama. Andai ini yang terjadi, Timnas Thailand praktis lebih sulit untuk melakoni babak kedua.