HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Panggil 5 Penyerang Jebolan Piala AFF 2020 untuk Perkuat Timnas Indonesia Lawan Australia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |16:47 WIB
Shin Tae-yong Panggil 5 Penyerang Jebolan Piala AFF 2020 untuk Perkuat Timnas Indonesia Lawan Australia?
Shin Tae-yong bisa memanggil 5 penyerang jebolan Piala AFF 2020 untuk memperkuat Timnas Indonesia lawan Australia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong memanggil 5 penyerang jebolan Piala AFF 2020 untuk memperkuat Timnas Indonesia melawan Australia? Timnas Indonesia dipastikan tak diperkuat Ragnar Oratmangoen saat melawat ke markas Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 20 Maret 2025.

Ragnar Oratmangoen dipastikan absen karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Untuk menggantikan Ragnar Oratmamangoen, Shin Tae-yong bisa mengandalkan Ole Romeny, penyerang yang segera mendapatkan paspor Indonesia pada Februari atau Maret 2025.

1. Egy Maulana Vikri dan Witan Sulaeman Konsisten Dipanggil Shin Tae-yong

Egy Maulana Vikri, runner-up top skor sementara Liga 1 2024-2025

(Egy Maulana Vikri, runner-up top skor sementara Liga 1 2024-2025)

Selain Ole Romeny, Shin Tae-yong bisa memanggil Egy Maulana Vikri dan Witan Sulaeman untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia. Egy Maulana Vikri saat ini berstatus runner-up top skor sementara Liga 1 2024-2025 dengan sembilan gol.

Sementara Witan Sulaeman merupakan winger andalan Shin Tae-yong mulai dari Timnas Indonesia U-19, U-23 dan senior. Satu lagi, Egy Maulana Vikri dan Witan Sulaeman merupakan dua dari beberapa pemain depan yang dipanggil Shin Tae-yong ke Piala AFF 2020.

Lantas, siapa tiga nama lain eks pemain depan jebolan Piala AFF 2020 yang berpeluang dipanggil Shin Tae-yong melawan Australia? Tiga nama lain adalah Ezra Walian, Ramai Rumakiek dan Irfan Jaya.

Shin Tae-yong menyaksikan langsung laga Bali United vs Persebaya Surabaya di tribun Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar pada Sabtu, 28 Desember 2024. Dalam laga tersebut, Irfan Jaya mencetak gol sekaligus membantu Bali United menang 2-0 atas Persebaya Surabaya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
