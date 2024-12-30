Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Bek Timnas Indonesia Kevin Diks Berpotensi Tak Gabung Klub Jerman di Bursa Transfer Januari 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |15:29 WIB
Penyebab Bek Timnas Indonesia Kevin Diks Berpotensi Tak Gabung Klub Jerman di Bursa Transfer Januari 2025
Kevin Diks disebut batal gabung klub Jerman pada Januari 2025 karena hal ini (Foto: Instagram/@kevindiks2)
A
A
A

PENYEBAB bek Timnas Indonesia Kevin Diks berpotensi tak gabung klub Jerman di bursa transfer Januari 2025 akhirnya terungkap. Kabarnya, ia baru bakal hengkang pada bursa transfer musim panas!

Sudah menjadi rahasia umum Diks diminati oleh Borussia Monchengladbach. Die Fohlen menaruh minat kepada bek berdarah Belanda itu sejak musim panas 2024.

Kevin Diks

Baca Juga:
baca_juga

1. Rumor Menguat

Menjelang bursa transfer musim dingin dibuka, rumor Diks ke Borussia Monchengladbach kembali mencuat. Terlebih, kontrak bek berusia 28 tahun itu akan berakhir pada Juni 2025 bersama FC Copenhagen.

Menurut laporan Fohlen-Hautnah, The Lions memiliki salah satu jalan agar tidak kehilangan Diks secara cuma-cuma. Cara tersebut yakni melepas bek andalannya di bursa transfer Januari 2025.

“Pada musim panas lalu, sudah muncul rumor mengenai ketertarikan terhadap bek tengah Kevin Diks, yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen. Kontrak Diks dengan klub Denmark itu hanya berlaku hingga musim panas 2025,” tulis laporan Fohlen-Hautnah, dikutip Senin (30/12/2024).

“Sehingga mereka mungkin harus melepasnya pada musim dingin jika ingin mendapatkan biaya transfer,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/51/3111241/sandy_walsh_dikabarkan_segera_gabung_urawa_reds-2hPx_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh Gabung Urawa Reds? Netizen Langsung Berteriak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/51/3110957/manchester_city-GrVR_large.jpg
3 Klub Elite Eropa yang Buang-Buang Duit di Bursa Transfer Musim Dingin 2025, Nomor 1 Manchester City!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/51/3110692/kevin_diks-NErj_large.jpg
Kevin Diks Bicara Alasan Gabung Borussia Monchengladbach
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/51/3110557/cyrus_margono_berpotensi_gabung_klub_liga_kosovo-sZ0b_large.jpg
Kiper Indonesia Cyrus Margono Resmi Gabung Klub Liga Kosovo KF Dukagjini?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663269/dipecat-manchester-united-ruben-amorim-kantongi-uang-kompensasi-rp200-miliar-yjx.webp
Dipecat Manchester United, Ruben Amorim Kantongi Uang Kompensasi Rp200 Miliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/menpora_erick_thohir.jpg
Erick Thohir Tancap Gas, Industri Olahraga Ditarget Jadi Mesin Ekonomi Baru Nasional
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement