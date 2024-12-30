Penyebab Bek Timnas Indonesia Kevin Diks Berpotensi Tak Gabung Klub Jerman di Bursa Transfer Januari 2025

Kevin Diks disebut batal gabung klub Jerman pada Januari 2025 karena hal ini (Foto: Instagram/@kevindiks2)

PENYEBAB bek Timnas Indonesia Kevin Diks berpotensi tak gabung klub Jerman di bursa transfer Januari 2025 akhirnya terungkap. Kabarnya, ia baru bakal hengkang pada bursa transfer musim panas!

Sudah menjadi rahasia umum Diks diminati oleh Borussia Monchengladbach. Die Fohlen menaruh minat kepada bek berdarah Belanda itu sejak musim panas 2024.

1. Rumor Menguat

Menjelang bursa transfer musim dingin dibuka, rumor Diks ke Borussia Monchengladbach kembali mencuat. Terlebih, kontrak bek berusia 28 tahun itu akan berakhir pada Juni 2025 bersama FC Copenhagen.

Menurut laporan Fohlen-Hautnah, The Lions memiliki salah satu jalan agar tidak kehilangan Diks secara cuma-cuma. Cara tersebut yakni melepas bek andalannya di bursa transfer Januari 2025.

“Pada musim panas lalu, sudah muncul rumor mengenai ketertarikan terhadap bek tengah Kevin Diks, yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen. Kontrak Diks dengan klub Denmark itu hanya berlaku hingga musim panas 2025,” tulis laporan Fohlen-Hautnah, dikutip Senin (30/12/2024).

“Sehingga mereka mungkin harus melepasnya pada musim dingin jika ingin mendapatkan biaya transfer,” sambungnya.