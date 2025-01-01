Bersiap untuk Piala Asia U-20 2025, Timnas Indonesia U-20 Ikut Turnamen Mini di Surabaya

Timnas Indonesia U-20 akan ikut turnamen mini di Surabaya jelang Piala Asia U-20 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

TIMNAS Indonesia U-20 akan ikut turnamen mini di Surabaya. Sebab, Garuda Nusantara ingin mematangkan persiapan jelang Piala Asia U-20 2025.

1. Dibocorkan Persib Bandung





Informasi tersebut diketahui lewat situs resmi Persib. Tepatnya, mereka menyampaikan surat dari PSSI terkait pemanggilan kiper muda yakni Fitrah Maulana.

“Surat PSSI bernomor 6236 /AGB/855/XII-2024 tertanggal 30 Desember 2024 menuliskan, Tim Nasional U-20 Indonesia akan menggelar pemusatan latihan,” bunyi artikel di situs resmi Persib, Rabu (1/1/2025).

“Selain itu, untuk memantapkan kesiapan, Timnas U20 akan tampil di sebuah turnamen mini di Surabaya,” imbuh artikel itu.

2. Pemusatan Latihan

Dalam artikel tersebut dijelaskan pemusatan latihan akan berlangsung di Jakarta pada 5-20 Januari 2025. Sementara turnamen mini akan berlangsung di Surabaya pada 20-31 Januari.

Fitrah diharapkan dapat bergabung dengan Timnas Indonesia U-20 sebelum 5 Januari 2025. Sebab, skuad asuhan Indra Sjafri akan menjalani rangkaian persiapan Piala Asia U-20 2025.