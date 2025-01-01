Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bersiap untuk Piala Asia U-20 2025, Timnas Indonesia U-20 Ikut Turnamen Mini di Surabaya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |20:05 WIB
Bersiap untuk Piala Asia U-20 2025, Timnas Indonesia U-20 Ikut Turnamen Mini di Surabaya
Timnas Indonesia U-20 akan ikut turnamen mini di Surabaya jelang Piala Asia U-20 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-20 akan ikut turnamen mini di Surabaya. Sebab, Garuda Nusantara ingin mematangkan persiapan jelang Piala Asia U-20 2025.

1. Dibocorkan Persib Bandung

Timnas Indonesia U-20

Informasi tersebut diketahui lewat situs resmi Persib. Tepatnya, mereka menyampaikan surat dari PSSI terkait pemanggilan kiper muda yakni Fitrah Maulana.

“Surat PSSI bernomor 6236 /AGB/855/XII-2024 tertanggal 30 Desember 2024 menuliskan, Tim Nasional U-20 Indonesia akan menggelar pemusatan latihan,” bunyi artikel di situs resmi Persib, Rabu (1/1/2025).

“Selain itu, untuk memantapkan kesiapan, Timnas U20 akan tampil di sebuah turnamen mini di Surabaya,” imbuh artikel itu.

2. Pemusatan Latihan

Dalam artikel tersebut dijelaskan pemusatan latihan akan berlangsung di Jakarta pada 5-20 Januari 2025. Sementara turnamen mini akan berlangsung di Surabaya pada 20-31 Januari.

Fitrah diharapkan dapat bergabung dengan Timnas Indonesia U-20 sebelum 5 Januari 2025. Sebab, skuad asuhan Indra Sjafri akan menjalani rangkaian persiapan Piala Asia U-20 2025.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118533/timnas_australia_u_20_juara_piala_asia_u_20_2025_usai_mengalahkan_timnas_arab_saudi_u_20_2025_5_4_di_babak_adu_penalti-pmgH_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Young Socceroos Juara via Adu Penalti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118503/timnas_australia_u_20_bermain_1_1_dengan_timnas_arab_saudi_u_20_di_babak_pertama-Uelw_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Sengit, Skor 1-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117727/timnas_australia_u_20-8qRi_large.jpg
Jadwal Final Piala Asia U-20 2025: Timnas Australia U-20 vs Arab Saudi U-20!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/51/3117606/timnas_australia_u_20-uvD5_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Jepang U-20 di Semifinal Piala Asia U-20 2025: Menang 2-0, Socceroos Tantang Arab Saudi di Final!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629511/ini-jadwal-dan-link-nonton-indonesia-vs-arab-saudi-di-vision-xjy.jpg
Ini Jadwal dan Link Nonton Indonesia vs Arab Saudi di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Tiba di Madrid untuk CT Scan usai Kecelakaan Mengerikan di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement