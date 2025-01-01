Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Final Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Timnas Vietnam Pede Bantai Thailand 3-0!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |19:03 WIB
Final Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Timnas Vietnam <i>Pede</i> Bantai Thailand 3-0!
Timnas Vietnam optimistis menang besar atas Timnas Thailand di Leg I Final Piala AFF 2024 (Foto: VFF)
A
A
A

PELATIH Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, percaya diri betul dapat mengalahkan Timnas Thailand di Final Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ia menargetkan bisa menang dengan skor 3-0!

Final turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu akan digelar dalam format kandang-tandang. Vietnam akan menjamu Thailand di Stadion Phu Tho, Kamis 2 Januari 2025 malam WIB.

Timnas Thailand vs Timnas Filipina (Foto: Instagram/@changsuek)

Lalu, mereka akan gantian bertandang ke Bangkok pada Minggu 5 Januari 2024 malam WIB. Kemenangan di laga pertama tentu sangat krusial.

1. Akui Thailand

Kim mengatakan Thailand memang menjadi kekuatan dalam sepakbola Asia Tenggara. Namun, bukan berarti mereka tanpa cela untuk bisa ditaklukkan Vietnam.

“Thailand adalah gunung besar yang harus diatasi. Namun, saya rasa tidak ada gunung yang tidak bisa diatasi," kata Kim dalam konferensi pers, Rabu (1/1/2025).

"Vietnam akan berjuang keras untuk meraih hasil terbaik. Para pemain sudah siap," tambah pria asal Korea Selatan itu.

Halaman:
1 2
      
