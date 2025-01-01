Jelang Timnas Vietnam vs Thailand di Final Piala AFF 2024: Kim Sang-sik Punya Kabar Baik untuk Fans Golden Star Warriors

BANGKOK - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Vietnam, Kim Sang-sik punya kabar baik untuk fans timnya jelang melawan Thailand di leg I final Piala AFF 2024. Menurut Kim Sang-sik, saat ini para pemain Vietnam dalam semangat yang tinggi karena akan bermain di kandang, ditambah Vu Van Thanh yang sempat cedera kini juga sudah kembali.

Media Vietnam, Bongda24 melaporkan Timnas Vietnam sudah sangat siap untuk melawan Gajah Perang- julukan Thailand– di leg I Piala AFF 2024 yang digelar di Phu Tho provincial stadium, Kamis 2 Januari 2025. Pasalnya, mereka memaksimalkan waktu membangun kekuatan tim.

"Timnas Vietnam terus menjalani sesi latihan di Stadion Viet Tri. Latihan sore hari pada 31 Desember 2024 kemarin sebagai persiapan laga final leg pertama Piala AFF 2024 melawan lawan Thailand," tulis Bongda24, dikutip Rabu (1/1/2025).

1. Kembali Pemain Andalan Vu Van Thanh

"Pelatih Kim Sang Sik merasa senang karena memiliki kekuatan penuh. Ketika Vu Van Thanh pulih sepenuhnya dan dapat berlatih bersama rekan satu timnya," sambung media itu.

Kabar Vu Van Thanh pulih dari cedera disambut baik publik sepak bola Vietnam. Pasalnya, kehadiran pemain Vu Van Thanah akan membuat Kim Sang-sik lebih leluasa menyiapkan skema tim dengan ketersediaan pemain.