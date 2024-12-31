Final Piala AFF 2024: Timnas Thailand Siap Habis-habisan demi Gelar ke-8!

BANGKOK – Timnas Thailand menyatakan siap habis-habisan dalam dua leg final Piala AFF 2024 (ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024). Sebab, mereka mengincar gelar ke delapan!

Timnas Thailand akan bersua dengan Timnas Vietnam di final Piala AFF 2024. Pertandingan krusial itu akan digelar secara kandang-tandang pada 2 dan 5 Januari 2025.

1. Rencana

Tim Gajah Perang akan terlebih dulu bermain tandang ke Phu Tho Provincial Stadium, Viet Tri. Setelah itu, mereka akan menjamu Vietnam di Rajamangala Stadium, Bangkok.

Selepas kemenangan atas Timnas Filipina di leg kedua semifinal, Masatada Ishii berbagi tentang rencana selama jeda sebelum partai pamungkas. Ia mengatakan, timnya akan menjalani pemulihan maksimal.

“Kami memiliki beberapa pemain yang cedera, sisanya tergantung pada kondisi fisik mereka,” kata Ishii dilansir dari The Thao 247, Selasa (31/12/2024).

“Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk bersiap kembali berkompetisi dan semoga tidak ada yang mengalami masalah di pertandingan nanti,” sambung pria asal Jepang itu.