HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara yang Dibantu Wasit di Piala AFF 2024, Nomor 1 Timnas Thailand!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |20:45 WIB
3 Negara yang Dibantu Wasit di Piala AFF 2024, Nomor 1 Timnas Thailand!
Timnas Thailand, 1 dari 3 negara yang dibantu wasit di Piala AFF 2024. (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

SEBANYAK 3 negara yang dibantu wasit di Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Memasuki babak final yang digelar 2 dan 5 Januari 2025, Piala AFF 2024 tidak lepas dari yang namanya kekurangan.

Salah satu kekurangan yang terpampang jelas adalah kinerja wasit. Ada beberapa laga yang mana wasit terlihat berat sebelah. Ujung-ujungnya, ada beberapa tim yang diuntungkan sampai-sampai lolos ke final Piala AFF 2024. Lantas, siapa saja negara yang diuntungkan?

Berikut 3 negara yang dibantu wasit di Piala AFF 2024:

3. Laos

Laos yang diperkuat mayoritas pemain berusia 22 tahun, di luar dugaan menahan Timnas Indonesia 3-3 di matchday kedua Grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo. Namun, hasil imbang itu juga ada campur tangan wasit yang memimpin pertandingan.

Wasit Hiroki Kasahara yang memimpin pertandingan, memberi kartu merah kepada Marselino Ferdinan di menit 69. Berselang tiga menit, Timnas Indonesia justru mencetak gol via sundulan Muhammad Ferarri yang membuat skuad Garuda unggul 3-2.

Momen bola yang dikuasai pemain Laos telah meninggalkan lapangan. (Foto: Vision+)

Momen bola yang dikuasai pemain Laos telah meninggalkan lapangan. (Foto: Vision+)

Namun, berselang empat menit, Laos mencetak gol penyama kedudukan via aksi Peter Phanthavong. Gol Peter Phanthavong menjadi perdebatan. Sebelum bola masuk ke gawang skuad asuhan Shin Tae-yong, si kulit bulat yang dikuasai Damoth Thongkhamsavath terlihat telah meninggalkan lapangan.

Tak lama setelah itu, Damoth Thongkhamsavath langsung melepaskan umpan yang dimanfaatkan menjadi gol oleh Peter Phanthavong. Wasit Hiroki Kasahara yang dibantu Video Asisstant Referee (VAR) tidak menganggap ada kejanggalan. Hasilnya, gol Peter Phanthavong ke gawang Timnas Indonesia dianggap sah.

Padahal, jika tidak setuju dengan keputusan VAR, wasit Hiroki Kasahara bisa melakukan pengecekan sendiri di layar. Sayangnya, keputusan itu tidak diambil.

