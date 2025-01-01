Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Jadi Bulan-bulanan Gara-Gara Sebut Josh Brownhill Pindah dari Inggris ke Malaysia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |16:04 WIB
Masyarakat Malaysia Jadi Bulan-bulanan Gara-Gara Sebut Josh Brownhill Pindah dari Inggris ke Malaysia
Josh Brownhill bikin masyarakat Malaysia jadi bulan-bulanan di media sosial (Foto: Instagram/@joshbrownhill_)
A
A
A

MASYARAKAT Malaysia jadi bulan-bulanan gara-gara sebut Josh Brownhill pindah dari Inggris ke Malaysia. Padahal, tidak demikian adanya.

Nama Brownhill mencuat ke permukaan belakangan ini. Jebolan akademi Manchester United itu diklaim punya darah keturunan Malaysia sehingga akan dinaturalisasi dalam waktu dekat.

Josh Brownhill

1. Tolak Klaim

Sayangnya, Brownhill lantas mengklarifikasi kabar yang beredar. Kapten Burnley FC itu mengaku hanya punya darah Inggris dan sama sekali tidak ada keturunan Malaysia seperti yang diperbincangkan.

“Hanya ingin menjelaskan situasi dari rumor yang beredar saat ini. Sayangnya, satu-satunya kewarganegaraan saya adalah Inggris dan saya bukan orang Malaysia seperti yang mungkin dipikirkan sejumlah orang,” kata Brownhill lewat akun Instagram @joshbrownhill_)

“Saya tak yakin bagaimana hal ini bermula tetapi saya ingin menjelaskan. Bagaimana pun, terima kasih atas dukungan yang ada," imbuh pemain berusia 29 tahun itu.

2. Bahan Olok-Olok

Sontak saja Malaysia langsung jadi bahan olok-olok di media sosial. Apalagi, masih ada yang bersikeras jika Brownhill pindah kewarganegaraan dari Inggris ke Negeri Jiran!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174874/timnas_malaysia-hUOz_large.jpg
Heboh! Website Resmi FAM Diretas di Tengah Ramai Sanksi FIFA soal 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/11/1629405/timnas-indonesia-lakoni-2-laga-di-timur-tengah-netralitas-afc-dipertanyakan-yyk.webp
Timnas Indonesia Lakoni 2 Laga di Timur Tengah, Netralitas AFC Dipertanyakan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/23/calvin_verdonk.jpg
Kabar Buruk! Calvin Verdonk Sakit Leher jelang Vs Arab Saudi, Dicoret dari Skuad?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement