Masyarakat Malaysia Jadi Bulan-bulanan Gara-Gara Sebut Josh Brownhill Pindah dari Inggris ke Malaysia

Josh Brownhill bikin masyarakat Malaysia jadi bulan-bulanan di media sosial (Foto: Instagram/@joshbrownhill_)

MASYARAKAT Malaysia jadi bulan-bulanan gara-gara sebut Josh Brownhill pindah dari Inggris ke Malaysia. Padahal, tidak demikian adanya.

Nama Brownhill mencuat ke permukaan belakangan ini. Jebolan akademi Manchester United itu diklaim punya darah keturunan Malaysia sehingga akan dinaturalisasi dalam waktu dekat.

1. Tolak Klaim

Sayangnya, Brownhill lantas mengklarifikasi kabar yang beredar. Kapten Burnley FC itu mengaku hanya punya darah Inggris dan sama sekali tidak ada keturunan Malaysia seperti yang diperbincangkan.

“Hanya ingin menjelaskan situasi dari rumor yang beredar saat ini. Sayangnya, satu-satunya kewarganegaraan saya adalah Inggris dan saya bukan orang Malaysia seperti yang mungkin dipikirkan sejumlah orang,” kata Brownhill lewat akun Instagram @joshbrownhill_)

“Saya tak yakin bagaimana hal ini bermula tetapi saya ingin menjelaskan. Bagaimana pun, terima kasih atas dukungan yang ada," imbuh pemain berusia 29 tahun itu.

2. Bahan Olok-Olok

Sontak saja Malaysia langsung jadi bahan olok-olok di media sosial. Apalagi, masih ada yang bersikeras jika Brownhill pindah kewarganegaraan dari Inggris ke Negeri Jiran!