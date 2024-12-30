Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Harga Pasaran Josh Brownhill, Kapten Burnley FC yang Bantah Punya Keturunan Malaysia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |14:17 WIB
Harga Pasaran Josh Brownhill, Kapten Burnley FC yang Bantah Punya Keturunan Malaysia
Simak harga pasaran Josh Brownhill, kapten Burnley FC yang menolak disebut punya darah Malaysia (Foto: Instagram/@joshbrownhill_)
A
A
A

HARGA pasaran Josh Brownhill, kapten Burnley FC menarik untuk diulas. Sebab, ia baru saja membantah punya darah keturunan Malaysia.

Kabar Brownhill punya darah Malaysia sontak membuat membuat masyarakat Negeri Jiran kegirangan bukan main. Mereka berharap sang pemain bisa segera dinaturalisasi agar dapat bermain untuk Timnas Malaysia.

Josh Brownhill

1. Pernyataan Mengejutkan

Namun di tengah bergulirnya bola panas naturalisasi tersebut, Brownhill justru muncul dengan pernyataan mengejutkan. Melalui unggahan media sosialnya, pemain berusia 29 tahun itu menegaskan hanya memiliki keturunan Inggris tanpa ada darah Malaysia sama sekali.

Pemain yang bermain di kasta kedua Liga Inggris itu bingung dari mana asal rumor tersebut. Namun sang pemain menegaskan tidak akan pernah bisa dinaturalisasi.

“Hanya ingin menanggapi rumor yang beredar. Sayangnya, kewarganegaraan saya hanya Inggris dan saya bukan orang Malaysia seperti yang dipikirkan sebagian orang,” tulis Brownhill dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, dikutip Minggu 29 Desember 2024.

“Saya tidak tahu bagaimana semua rumor ini bermula, tetapi saya ingin menjelaskannya. Terima kasih atas dukungannya,” lanjutnya.

2. Nilai Fantastis

Melihat hal tersebut, jelas ada oknum yang asal klaim Brownhill memiliki darah keturunan Malaysia demi menaikan popularitas. Sebab, eks akademi Manchester United itu adalah pemain berkualitas yang kini bermain untuk Burnley di kasta kedua Liga Inggris.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/51/1663367/korean-vleague-hadir-di-vision-penggemar-voli-bisa-nonton-streaming-liga-korea-bmf.webp
Korean V-League Hadir di VISION+, Penggemar Voli Bisa Nonton Streaming Liga Korea
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/01/16/kim_pan_gon.jpg
Target Ambisius Kim Pan-gon di Selangor FC: Tiket Liga Champions Asia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement