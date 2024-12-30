Harga Pasaran Josh Brownhill, Kapten Burnley FC yang Bantah Punya Keturunan Malaysia

Simak harga pasaran Josh Brownhill, kapten Burnley FC yang menolak disebut punya darah Malaysia (Foto: Instagram/@joshbrownhill_)

HARGA pasaran Josh Brownhill, kapten Burnley FC menarik untuk diulas. Sebab, ia baru saja membantah punya darah keturunan Malaysia.

Kabar Brownhill punya darah Malaysia sontak membuat membuat masyarakat Negeri Jiran kegirangan bukan main. Mereka berharap sang pemain bisa segera dinaturalisasi agar dapat bermain untuk Timnas Malaysia.

1. Pernyataan Mengejutkan

Namun di tengah bergulirnya bola panas naturalisasi tersebut, Brownhill justru muncul dengan pernyataan mengejutkan. Melalui unggahan media sosialnya, pemain berusia 29 tahun itu menegaskan hanya memiliki keturunan Inggris tanpa ada darah Malaysia sama sekali.

Pemain yang bermain di kasta kedua Liga Inggris itu bingung dari mana asal rumor tersebut. Namun sang pemain menegaskan tidak akan pernah bisa dinaturalisasi.

“Hanya ingin menanggapi rumor yang beredar. Sayangnya, kewarganegaraan saya hanya Inggris dan saya bukan orang Malaysia seperti yang dipikirkan sebagian orang,” tulis Brownhill dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, dikutip Minggu 29 Desember 2024.

“Saya tidak tahu bagaimana semua rumor ini bermula, tetapi saya ingin menjelaskannya. Terima kasih atas dukungannya,” lanjutnya.

2. Nilai Fantastis

Melihat hal tersebut, jelas ada oknum yang asal klaim Brownhill memiliki darah keturunan Malaysia demi menaikan popularitas. Sebab, eks akademi Manchester United itu adalah pemain berkualitas yang kini bermain untuk Burnley di kasta kedua Liga Inggris.