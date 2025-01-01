10 Pesepakbola Top Dunia yang Pindah Negara pada 2024, Nomor 1 Pemain Timnas Indonesia!

Brahim Diaz termasuk 10 pesepakbola top dunia yang pindah negara pada 2024 (Foto: Instagram/@brahim)

BERIKUT 10 pesepakbola top dunia yang pindah negara pada 2024. Salah satunya adalah pemain Timnas Indonesia!

Berpindah negara bukan hal yang tabu di sepakbola. Sebab, aturan FIFA memungkinkan perpindahan itu terjadi.

Lantas, siapa saja 10 pesepakbola top dunia yang pindah negara pada 2024? Simak ulasan berikut ini.

10 Pesepakbola Top Dunia yang Pindah Negara pada 2024

10. Osame Sahraoui

Pemain satu ini berpindah negara dari Norwegia ke Maroko. Ia diketahui memiliki darah keturunan dari orangtuanya kendati lahir di negara Skandinavia tersebut.

Pemain ini berpindah negara dari Prancis ke Maroko. Ia memilih membela tanah kelahiran leluhurnya kendati lahir dan besar di Negeri Mode.

8. Evann Guessand

Serupa dengan Ben Seghir, pemain satu ini juga pindah dari Prancis ke Pantai Gading. Ia memiliki darah keturunan negara tersebut dari orangtuanya.

Pemain ini memilih membela Senegal ketimbang Prancis. Padahal, Diarra besar di Eropa dan ikut orangtuanya merantau di usia anak-anak.

6. David Carmo

Pemain ini memilih berganti kewarganegaraan dari Portugal menjadi Angola. Perpindahan ini cukup sering terjadi lantaran di sana memang cukup banyak imigran dari negara tersebut.