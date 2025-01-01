Sepakbola Indonesia Torehkan Banyak Prestasi di 2024, Erick Thohir Berharap 2025 Bisa Lebih Baik Lagi

Timnas Indonesia ukir banyak prestasi di sepanjang 2024. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir senang karena sepakbola Indonesia, terutama Timnas Indonesia, menorehkan banyak prestasi di sepanjang 2024 ini. Ia pun berharap di 2025 dengan harapan yang baru, prestasi sepakbola Tanah Air bisa semakin bersinar dan lebih baik lagi.

1. Bersyukur dengan Segala Pencapaian di 2024

Erick Thohir menyatakan berbagai perjalanan pada 2024 telah dilalui dengan berbagai cerita. Jadi, dia sudah siap menyambut 2025 dengan lebih bersemangat.

"Bersyukur dengan semua yang terjadi selama 2024," kata Erick Thohir dilansir dari laman Instagram pribadinya @erickthohir, Rabu (1/1/2025).

Pria berusia 54 tahun itu akan bekerja dengan maksimal saat sebagai seorang Ketum PSSI ataupun Menteri BUMN. Hal itu pastinya untuk membanggakan Indonesia di dunia internasional.

"Tahun baru, harapan baru, dan semangat baru untuk Indonesia maju, makmur dan mendunia," ujarnya.

2. Prestasi Sepakbola Indonesia di Sepanjang 2024

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini mereka berada di posisi ketiga dengan enam poin.