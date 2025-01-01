Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sepakbola Indonesia Torehkan Banyak Prestasi di 2024, Erick Thohir Berharap 2025 Bisa Lebih Baik Lagi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |11:24 WIB
Sepakbola Indonesia Torehkan Banyak Prestasi di 2024, Erick Thohir Berharap 2025 Bisa Lebih Baik Lagi
Timnas Indonesia ukir banyak prestasi di sepanjang 2024. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir senang karena sepakbola Indonesia, terutama Timnas Indonesia, menorehkan banyak prestasi di sepanjang 2024 ini. Ia pun berharap di 2025 dengan harapan yang baru, prestasi sepakbola Tanah Air bisa semakin bersinar dan lebih baik lagi.

1. Bersyukur dengan Segala Pencapaian di 2024

Erick Thohir menyatakan berbagai perjalanan pada 2024 telah dilalui dengan berbagai cerita. Jadi, dia sudah siap menyambut 2025 dengan lebih bersemangat.

"Bersyukur dengan semua yang terjadi selama 2024," kata Erick Thohir dilansir dari laman Instagram pribadinya @erickthohir, Rabu (1/1/2025).

Pria berusia 54 tahun itu akan bekerja dengan maksimal saat sebagai seorang Ketum PSSI ataupun Menteri BUMN. Hal itu pastinya untuk membanggakan Indonesia di dunia internasional.

"Tahun baru, harapan baru, dan semangat baru untuk Indonesia maju, makmur dan mendunia," ujarnya.

Ketum PSSI, Erick Thohir

2. Prestasi Sepakbola Indonesia di Sepanjang 2024

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini mereka berada di posisi ketiga dengan enam poin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175013/jadwal_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_di_babak_keempat_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia_live_di_rcti_afc-OtlF_large.jpg
Jadwal Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Wajib Menang, Garuda, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175004/media_arab_saudi_sebut_ole_romeny_jadi_marselino_ferdinan_jelang_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_pssi-2jbl_large.jpg
Media Arab Saudi Salah Sebut Ole Romeny Jadi Marselino Ferdinan Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174992/hasil_timnas_arab_saudi_vs_irak_diprediksi_berakhir_2_1_untuk_kemenangan_tuan_rumah_afc-TJb5_large.jpg
Hasil Timnas Arab Saudi vs Irak Berakhir 2-1 Menurut Prediksi Media Lokal: Arab Saudi Lolos Piala Dunia yang Ke-7 Kalinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174990/simak_adu_gaji_eliano_reijnders_dengan_yakob_sayuri-QW3Y_large.jpeg
Adu Gaji Eliano Reijnders dengan Yakob Sayuri, bak Bumi dan Langit?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/11/1629405/timnas-indonesia-lakoni-2-laga-di-timur-tengah-netralitas-afc-dipertanyakan-yyk.webp
Timnas Indonesia Lakoni 2 Laga di Timur Tengah, Netralitas AFC Dipertanyakan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/23/calvin_verdonk.jpg
Kabar Buruk! Calvin Verdonk Sakit Leher jelang Vs Arab Saudi, Dicoret dari Skuad?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement