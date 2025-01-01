4 Pemain Naturalisasi Wajah Baru yang Resmi Tampil di Laga Timnas Indonesia vs Bahrain, Nomor 1 Ramaikan Persaingan di Lini Belakang

ADA 4 pemain naturalisasi wajah baru yang diprediksi bakal tampil di laga Timnas Indonesia vs Bahrain. Wajah-wajah baru ini tak memperkuat Timnas Indonesia saat ditahan Bahrain di matchday ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia terus menghadirkan nama-nama baru dari pemain keturunan yang dinaturaliasi. Laga Timnas Indonesia vs Bahrain yang berakhir 2-2 pada Oktober 2024 lalu bila diingat menjadi debut Mees Hilgers dan Eliano Reijnders.

Usai kedua pemain naturaliassi itu, PSSI nyatanya berhasil merekrut pemain keturunan lagi. Ada yang sudah kelar dinaturalsias, tapi ada juga yag masih dalam proses,

Keempat pemain ini nantinya akan menjadi wajah baru bila dibandingkan laga Timnas Indonesia vs Bahrain tahun lalu. Jadi, harapannya adalah keempat pemain baru ini bisa memberikan Timnas Indonesia hasil yang berbeda saat melawan Bahrain lagi di matchday kedelapan pada Maret 2025 mendatang.

Berikut 4 Pemain Naturalisasi Wajah Baru yang Resmi Tampil di Laga Timnas Indonesia vs Bahrain:

4. Kevin Diks





Kevin Diks belum resmi menjadi pemain Timnas Indonesia saat Garuda ditahan Bahrain 2-2. Diks baru debut berseragam Timnas Indonesia saat pasukan Shin Tae-yong tumbang 0-4 melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 15 November 2024.

Saat melawan Arab Saudi beberapa hari setelahnya, Kevin Diks terpaksa absen karena cedera. Jadi, diharapkan Kevin Diks bisa menambah caps lagi bersama Timnas Indonesia, terutama saat melawan Bahrain.

Kehadirannya bisa memperkuat sisi bek kanan semakin kuat. Dengan pengalaman yang dimiliki pemain FC Copenhagen itu, Diks dirasa bisa menjadi pembeda saat melawan Bahrain d SUGBK nanti.