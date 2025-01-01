8 Negara Asia yang Dijagokan Lolos Piala Dunia 2026 pada 2025, Nomor 1 Timnas Indonesia!

Timnas Indonesia, 1 dari 8 negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026. (Foto: Instagram/@sandywalsh)

SEBANYAK 8 negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 pada 2025 akan diulas Okezone. Asia mendapatkan jatah delapan negara yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Enam negara lolos via babak ketiga, sedangkan dua lainnya lolos lewat babak keempat.

Babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia rampung pada Juni 2025. Sementara itu, babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menggelar dan merampungkan pertandingan pada Oktober 2025.

Melihat kondisi sekarang dan potensi ke depan, delapan negara Asia ini diprediksi Okezone akan lolos ke Piala Dunia 2026. Siapa saja?

Berikut 8 negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 pada 2025:

8. Timnas Jepang





Timnas Jepang hampir pasti menginjakkan dua kakinya ke putaran final Piala Dunia 2026. Hingga matchday keenam Grup C, skuad asuhan Hajime Moriyasu ini telah mengemas 16 angka, unggul sembilan poin dari Timnas Australia di posisi dua.

Kaoru Mitoma dan kawan-kawan dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 jika menang saat menjamu Bahrain di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 20 Maret 2025 malam WIB.

7. Timnas Australia





Timnas Australia saat ini menempati posisi dua Grup C dengan tujuh angka, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Dihuni pemain-pemain bermental juara, sulit menumbangkan Timnas Australia.

Terbukti dari enam laga Grup C, skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- baru kalah sekali, itu pun kalah apes karena kebobolan di menit-menit akhir kontra Bahrain. Sekalipun nantinya gagal finis dua besar di klasemen akhir Grup C, Jackson Irvine dan kawan-kawan diprediksi mengunci satu tiket di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.