SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Panggil Eks Penyerang Ajax Amsterdam untuk Perkuat Timnas Indonesia vs Australia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |09:00 WIB
Shin Tae-yong Panggil Eks Penyerang Ajax Amsterdam untuk Perkuat Timnas Indonesia vs Australia?
Shin Tae-yong bisa panggil Ezra Walian kembali ke Timnas Indonesia. (Foto: AFC)
A
A
A

SHIN Tae-yong memanggil eks penyerang Ajax Amsterdam untuk memperkuat Timnas Indonesia vs Australia? Mantan penyerang Ajax Amsterdam yang dimaksud adalah pemain Persik Kediri, Ezra Walian.

Bersama Persik Kediri di Liga 1 2024-2025, Ezra Walian seperti terlahir kembali. Ia selalu bermain dalam 17 laga Liga 1 2024-2025 yang dijalani skuad Macan Putih -julukan Persik Kediri- dengan koleksi dua gol dan empat assist.

Ezra Walian seperti terlahir kembali di Persik Kediri

(Ezra Walian seperti terlahir kembali di Persik Kediri)

Ia bermain gemilang sebagai winger kiri dan kerap mencetak gol maupun assist yang indah. Terbaru, eks pemain Ajax Amsterdam U-17, U-19 dan U-21 ini mencetak satu gol dan satu assist saat Persik Kediri menang 3-1 atas Semen Padang di pekan ke-16 Liga 1 2024-2025.

1. Hasrat Kembali Perkuat Timnas Indonesia

Paham dirinya seperti terlahir kembali, Ezra Walian memiliki hasrat untuk kembali membela Timnas Indonesia. Ia siap jika suatu hari nanti kembali dibutuhkan Shin Tae-yong.

“Saya pikir Anda tidak perlu kehilangan impian Anda dan saya mencoba melakukan semua yang mungkin bisa membuat saya dipanggil lagi (ke Timnas Indonesia),” kata Ezra Walian, Okezone mengutip dari kanal YouTube Transfermarkt Indonesia.

Ezra Walian sebelumnya pernah menjadi andalan Shin Tae-yong di sepanjang 2021. Ia merupakan penyerang utama Timnas Indonesia di Piala AFF 2020.



      
