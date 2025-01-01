6 Pemain Naturalisasi Wajah Baru yang Resmi Tampil di Laga Timnas Indonesia vs Australia, Nomor 1 Bakal Pertajam Lini Depan Garuda

Timnas Indonesia bakal hadapi Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

SEBANYAK 6 pemain naturalisasi wajah baru diprediksi akan tampil di laga Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Disebut baru karena pada pertemuan Timnas Indonesia vs Australia sebelumnya, keenam pemain yang akan disebutkan di artikel ini kala itu belum berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).

Kini sebagian sudah menjadi WNI dan bahkan telah menjalani debut dengan Timnas Indonesia. Sementara sebagian lagi masih dalam tahap proses naturalisasi.

Andai proses naturalisasi itu rampung, maka total enam keturunan wajah baru siap melawan melawan Australia di matchday ketujuh Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 20 Maret 2025 mendatang. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 6 Pemain Naturalisasi Wajah Baru yang Resmi Tampil di Laga Timnas Indonesia vs Australia:

6. Eliano Reijnders





Pemain PEC Zwolle ini sudah menjalani debut sebagai pemain Timnas Indonesia saat melawan Bahrain. Kala itu, Eliano bermain selama 45 dalam laga yang berakhir sama kuat 2-2.

Setelahnya, Eliano belum dimainkan lagi oleh pelatih Shin Tae-yong. Tentu diharapkan STY bisa memberikan kesempatan bagi Eliano untuk membuktikan diri saat melawan Australia nanti.

5. Kevin Diks





Saat menahan Australia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kevin Diks belum dinaturalisasi. Karena itulah ia akan menjadi wajah baru di laga melawan Australia nanti.

Meski begitu, pemain FC Copenhagen itu sudah debut bersama Timnas Indonesia. Tepatnya ketika skuad Garuda tumbang 0-4 di SUGBK pada matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, November 2024.