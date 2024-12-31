Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Klub Top Eropa yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Nathan Tjoe-A-On, Nomor 1 Bisa Setim dengan Bintang Timnas Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |13:18 WIB
3 Klub Top Eropa yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Nathan Tjoe-A-On, Nomor 1 Bisa Setim dengan Bintang Timnas Indonesia
Pemain Swansea City, Nathan Tjoe-A-On. (Foto: Instagram/nathantjoeaon)
A
A
A

ADA 3 klub top Eropa yang bisa jadi pelabuhan baru Nathan Tjoe-A-On jika dirinya memilih meninggalkan Swansea City. Sebab sejauh ini, pemain berusia 23 tahun itu kesulitan untuk mendapatkan menit bermain di klub yang berkompetisi di kasta kedua Liga Inggris tersebut.

Pada musim 2024-2025 ini saja, Nathan baru merasakan 127 menit dari tiga laga di semua kompetisi bersama Swansea City. Bahkan di EFL Championship 2024-2025, Nathan baru dipercaya main 2 menit saja!

Karena itu, Nathan diprediksi akan meninggalkan Swansea pada bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Meski sejatinya kontrak Nathan di Swansea masih ada hingga akhir Juni 2026, peluang dirinya cabut terbilang besar. Lantas akan ke mana jika Nathan pergi?

Berikut 3 Klub Top Eropa yang Bisa jadi Pelabuhan Baru Nathan Tjoe-A-On:

3. Excelsior Rotterdam

Nathan Tjoe-A-On

Excelsior merupakan klub yang sangat berjasa terhadap perkembangan karier Nathan. Sebab Nathan merupakan pemain jebolan Akademi Excelsior.

Nathan sendiri sudah pernah bermain di skuad utama Excelsior sedari 2019 hingga 2023. Tercatat ia membukukan 57 laga bersama Excelsior di semua kompetisi, dengan mencatatkan satu gol dan satu assist.

Kembali ke klub lamanya tentu bisa menjadi opsi terbaik Nathan saat ini. Excelsior sendiri bermain di Keuken Kampioen Divisie alias kasta kedua Liga Belanda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172616/cassandre_davis_hampir_menggagalkan_pernikahan_cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguezcasidavis-B5fF_large.jpg
5 Perempuan Supercantik yang Hampir Gagalkan Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez, Nomor 1 Nyaris Diberi Anak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172534/7_pemain_naturalisasi_tambahan_timnas_indonesia_ketimbang_saat_menang_2_0_atas_arab_saudi_pssi-87CI_large.jpg
7 Pemain Naturalisasi Tambahan Timnas Indonesia ketimbang saat Menang 2-0 atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Ole Romeny!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/51/3172408/9_pemain_timnas_indonesia_yang_mirip_artis_tanah_air_dan_dunia_kellran-TEer_large.jpg
9 Pemain Timnas Indonesia yang Mirip Artis Tanah Air dan Dunia, Nomor 1 Kesayangan Patrick Kluivert!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/51/3172374/skuad_persib_bandung-dJxW_large.jpg
12 Pemain Super League yang Dipanggil Patrick Kluivert untuk Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Irak, Nomor 1 Bintang Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/05/51/1628941/raih-emas-di-china-timnas-esports-indonesia-lanjutkan-tren-juara-menuju-sea-games-2025-eeg.webp
Raih Emas di China, Timnas Esports Indonesia Lanjutkan Tren Juara Menuju SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/motogp_mandalika_2025.jpg
MotoGP Mandalika 2025 Pecahkan Rekor Penonton, Tembus 140.000 Orang!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement