3 Klub Top Eropa yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Nathan Tjoe-A-On, Nomor 1 Bisa Setim dengan Bintang Timnas Indonesia

ADA 3 klub top Eropa yang bisa jadi pelabuhan baru Nathan Tjoe-A-On jika dirinya memilih meninggalkan Swansea City. Sebab sejauh ini, pemain berusia 23 tahun itu kesulitan untuk mendapatkan menit bermain di klub yang berkompetisi di kasta kedua Liga Inggris tersebut.

Pada musim 2024-2025 ini saja, Nathan baru merasakan 127 menit dari tiga laga di semua kompetisi bersama Swansea City. Bahkan di EFL Championship 2024-2025, Nathan baru dipercaya main 2 menit saja!

Karena itu, Nathan diprediksi akan meninggalkan Swansea pada bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Meski sejatinya kontrak Nathan di Swansea masih ada hingga akhir Juni 2026, peluang dirinya cabut terbilang besar. Lantas akan ke mana jika Nathan pergi?

Berikut 3 Klub Top Eropa yang Bisa jadi Pelabuhan Baru Nathan Tjoe-A-On:

3. Excelsior Rotterdam





Excelsior merupakan klub yang sangat berjasa terhadap perkembangan karier Nathan. Sebab Nathan merupakan pemain jebolan Akademi Excelsior.

Nathan sendiri sudah pernah bermain di skuad utama Excelsior sedari 2019 hingga 2023. Tercatat ia membukukan 57 laga bersama Excelsior di semua kompetisi, dengan mencatatkan satu gol dan satu assist.

Kembali ke klub lamanya tentu bisa menjadi opsi terbaik Nathan saat ini. Excelsior sendiri bermain di Keuken Kampioen Divisie alias kasta kedua Liga Belanda.