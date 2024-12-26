Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Harga Pasaran Ole Romeny dengan Miliano Jonathans, Ternyata Berbeda Jauh

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |15:42 WIB
Adu Harga Pasaran Ole Romeny dengan Miliano Jonathans, Ternyata Berbeda Jauh
Adu harga pasaran Ole Romeny dan Miliano Jonathans. (Foto: Instagram)
A
A
A

ADU harga pasaran Ole Romeny dengan Miliano Jonathans menarik diulas. Ternyata, harga pasaran 2 pemain keturunan Indonesia ini berbeda jauh.

Diketahui, dua pemain keturunan Indonesia itu memilik kesempatan untuk bermain bersama di FC Utrecht. Hal tersebut terjadi setelah FC Utrecht secara resmi memboyong Miliano Jonathans dari klub kasta kedua Liga Belanda, Vitesse. Berposisi sebagai sayap kanan, Miliano diharapkan dapat memperkuat lini serang Utrecht.

Miliano Jonathans

Dengan bergabungnya Milano Jonathans, ia nantinya akan satu tim dengan Ole Romeny, pemain yang lebih dulu memperkuat FC Utrecht. Penyerang berusia 24 tahun itu pada musim ini telah mencatatkan 13 penampilan di Eredivisie dengan raihan 2 gol.

1. Ole Romeny Dikabarkan Bakal Dijual

Sayangnya, duet dua pemain keturunan Indonesia di lini serang FC Utrecht ini kemungkinan tidak akan terwujud. Sebab, kabar terbaru menyebut bahwa Ole Romeny akan dijual oleh tim pada bursa transfer musim dingin nanti.

Alasan utamanya adalah karena sektor penyerang sayap kanan di FC Utrecht saat ini sudah sangat menumpuk. Termasuk dengan kedatangan Miliano Jonathans, maka Utrecht harus mengorbankan satu pemainnya.

Halaman:
1 2
      
