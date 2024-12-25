Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menilik Potensi Ole Romeny Temani Marselino Ferdinan di Oxford United Usai Terancam Hengkang dari FC Utrecht

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |22:20 WIB
Menilik Potensi Ole Romeny Temani Marselino Ferdinan di Oxford United Usai Terancam Hengkang dari FC Utrecht
Ole Romeny kala membela FC Utrecht. (Foto: FC Utrecht)
A
A
A

MENILIK potensi Ole Romeny temani Marselino Ferdinan di Oxford United menarik diulas. Sebab, calon pemain Timnas Indonesia itu terancam hengkang dari FC Utrecht.

Ya, Ole Romeny dikabarkan akan dijual oleh klubnya, FC Utrecht. Rumor yang beredar adalah klub yang dibela Marselino Ferdinan saat ini, Oxford United, berminat mendatangkan Romeny.

Ole Romeny

Kedatangan pemain berdarah Indonesia lainnya, Miliano Jonathans, ke FC Utrecht membuat Romeny kemungkinan besar akan kehilangan posisinya di klub tersebut. Hal tersebut juga sudah dipastikan oleh pelatih FC Utrecht, Ron Jans.

Jans mengungkapkan bahwa salah satu dari dua pemain, yakni Taylor Booth atau Ole Romeny akan dilepas oleh FC Utrecht. Itu membuat rumor kepindahan Romeny ke Oxford United makin mungkin terjadi.

"Ole Romeny kemungkinan akan ditransfer ke Inggris. Penyerang 24 tahun asal FC Utrecht itu dilirik oleh Oxford United," dikutip dari Voetbalprimeur, Rabu (25/12/2024).

1. Oxford United Tertarik

Romeny sendiri masih terikat kontrak dengan FC Utrecht hingga pertengahan 2026. Artinya, Oxford United harus merogoh kocek untuk mendatangkan pemain yang kabarnya akan segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI) itu.

"Ketertarikan dari Oxford United menunjukkan bahwa performa Romeny juga disorot oleh pihak di luar negara Belanda. Jika transfer ini terjadi, maka untuk pertama kalinya dia akan menjalani karier di luar Belanda," tulis Voetbalprmieur.

Musim ini, Romeny menjadi salah satu pemain andalan FC Utrecht dengan menit bermain yang cukup banyak. Dari 14 pertandingan yang dilakoninya, dia menorehkan dua gol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192775/hilton_moreira_rela_menjalani_profesi_sebagai_bodyguard_demi_mewujudkan_mimpinya-7AXD_large.jpg
Kisah Eks Persib Bandung Hilton Moreira, Rela Jadi Bodyguard demi Wujudkan Mimpi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192746/simak_kisah_miris_7_pemain_bodong_naturalisasi_malaysia_yang_harga_pasarannya_kini_menjadi_nol-7kyA_large.jpg
Kisah Miris 7 Pemain Bodong Naturalisasi Malaysia yang Harga Pasarannya Kini Menjadi Nol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192438/rudy_eka_priyambada-ugVy_large.jpg
Kisah Rudy Eka Priyambada, Mantan Pelatih Timnas Putri Indonesia yang Bawa Al Nassr Women Juara Liga Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192490/cristiano_ronaldo_tidak_memungkiri_ambisinya_mencetak_1000_gol_sebelum_pensiun-m7wY_large.jpg
Cristiano Ronaldo soal Ambisi Cetak Rekor 1.000 Gol: Insya Allah jika Tak Cedera
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/49/1661627/andres-iniesta-doakan-marc-marquez-segera-pulih-dari-cedera-vie.webp
Andres Iniesta Doakan Marc Marquez Segera Pulih dari Cedera
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/pelatih_chelsea_enzo_maresca.jpg
Chelsea di Ujung Tanduk! Enzo Maresca Terancam Dipecat Januari, Jadwal Neraka Menanti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement