Menilik Potensi Ole Romeny Temani Marselino Ferdinan di Oxford United Usai Terancam Hengkang dari FC Utrecht

MENILIK potensi Ole Romeny temani Marselino Ferdinan di Oxford United menarik diulas. Sebab, calon pemain Timnas Indonesia itu terancam hengkang dari FC Utrecht.

Ya, Ole Romeny dikabarkan akan dijual oleh klubnya, FC Utrecht. Rumor yang beredar adalah klub yang dibela Marselino Ferdinan saat ini, Oxford United, berminat mendatangkan Romeny.

Kedatangan pemain berdarah Indonesia lainnya, Miliano Jonathans, ke FC Utrecht membuat Romeny kemungkinan besar akan kehilangan posisinya di klub tersebut. Hal tersebut juga sudah dipastikan oleh pelatih FC Utrecht, Ron Jans.

Jans mengungkapkan bahwa salah satu dari dua pemain, yakni Taylor Booth atau Ole Romeny akan dilepas oleh FC Utrecht. Itu membuat rumor kepindahan Romeny ke Oxford United makin mungkin terjadi.

"Ole Romeny kemungkinan akan ditransfer ke Inggris. Penyerang 24 tahun asal FC Utrecht itu dilirik oleh Oxford United," dikutip dari Voetbalprimeur, Rabu (25/12/2024).

1. Oxford United Tertarik

Romeny sendiri masih terikat kontrak dengan FC Utrecht hingga pertengahan 2026. Artinya, Oxford United harus merogoh kocek untuk mendatangkan pemain yang kabarnya akan segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI) itu.

"Ketertarikan dari Oxford United menunjukkan bahwa performa Romeny juga disorot oleh pihak di luar negara Belanda. Jika transfer ini terjadi, maka untuk pertama kalinya dia akan menjalani karier di luar Belanda," tulis Voetbalprmieur.

Musim ini, Romeny menjadi salah satu pemain andalan FC Utrecht dengan menit bermain yang cukup banyak. Dari 14 pertandingan yang dilakoninya, dia menorehkan dua gol.