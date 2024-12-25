Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Malang Ole Romeny, Jadi Tumbal Gabungnya Miliano Jonathans ke FC Utrecht

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |16:14 WIB
Kisah Malang Ole Romeny, Jadi Tumbal Gabungnya Miliano Jonathans ke FC Utrecht
Ole Romeny dikabarkan bakal segera dilepas FC Utrecht. (Foto: FC Utrecht)
A
A
A

KISAH malang Ole Romeny akan diulas Okezone. Dia dikabarkan jadi tumbal gabungnya Miliano Jonathans ke FC Utrecht.

Ya, pemain keturunan yang digadang-gadang bakal jadi penggawa Timnas Indonesia, Ole Romeny, dikabarkan menjadi tumbal dari kedatangan pemain berdarah Indonesia lainnya, Miliano Jonathans, ke FC Utrecht. Bahkan, Ole Romeny disebut akan segera dilepas oleh klub Liga Belanda itu.

1. Miliano Jonathans Merapat ke FC Utrecht

Miliano Jonathans

Miliano Jonathans resmi merapat ke FC Utrecht. Kabar kedatangannya diumumkan resmi FC Utrecht pada 17 Desember 2024.

Jonathans direkrut dari Vitesse Arnhem. Dia diikat kontrak selama 3,5 tahun oleh FC Utrecht sehingga akan berada di tim itu hingga 2028.

Miliano Jonathans direkrut oleh FC Utrecht setelah tampil gemilang pada musim ini bersama Vitesse. Tercatat, sudah 12 gol dan empat assist ditorehkannya dari 18 penampilan di semua kompetisi.

2. Kehadiran Miliano Jonathans Bikin Posisi Ole Romeny Terancam

Ole Romeny

Namun menariknya, berlabuhnya Jonathans ke tim berjuluk Utreg itu justru membuat masa depan pemain berdarah Indonesia lainnya, Ole Romeny, menjadi terancam. Dia dikabarkan masuk daftar pemain yang akan dijual oleh sang pelatih, Ron Jans.

Menurut laporan Voetbal International yang dilansir pada Rabu (25/12/2024), Ron Jans telah mengonfirmasi bahwa ada kemungkinan besar kita tidak akan melihat Taylor Booth dan/atau Ole Romeny lagi di FC Utrecht setelah jeda musim dingin.

Pasalnya, ada Jonathans yang baru direkrut. Alhasil, FC Utrecht terlalu banyak memiliki pemain sayap kanan.

“Kami sekarang mempunyai 4 pemain sayap kanan, yang berarti lebih banyak satu atau dua. Jadi, itu (perginya Romeny), mungkin saja terjadi,” tulis laporan itu.

