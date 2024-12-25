Rontok di Piala AFF 2024, Timnas Indonesia Diminta Belajar dari Thailand, Singapura dan Filipina

Timnas Indonesia diminta belajar dari Thailand, Singapura dan Filipina usai rontok di Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)

PENGAMAT sepakbola Tanah Air, Akmal Marhali, memberi kritik kepada PSSI setelah Timnas Indonesia rontok di fase grup Piala AFF 2024. Akmal Marhali meyayangkan PSSI yang meremehkan Piala AFF 2024 dengan menurunkan pemain dengan rata-rata usia 20 tahun.

Ia menilai seharusnya PSSI mencontohkan Thailand, Filipina dan Singapura di Piala AFF 2024. Lantas, apa saja yang dimaksud?

1. Thailand Masih Haus Juara





“Dari penyelenggaraan Piala AFF 2024, kita bisa mengambil hikmah. Pertama soal regenerasi, Indonesia bisa mencontoh Thailand. Mereka melakukan regenerasi dengan cara luar biasa,” kata Akmal Marhali, Okezone mengutip dari program Catatan Demokrasi yang tayang di tvOne.

“Thailand tidak membawa Teerasil Dangda, top skor sepanjang masa Piala AFF (25 gol). Mereka juga tidak membawa Chanathip Songkrasin, tiga kali pemain terbaik Piala AFF. Tapi, Thailand membawa pemain yang siap untuk juara. Kesimpulannya, Thailand yang sudah tujuh kali juara Piala AFF saja masih haus akan juara,” lanjut pria yang juga bekerja sebagai Jurnalis ini.

Selain Vietnam, Thailand merupakan calon kuat juara Piala AFF 2024. Terbukti di empat laga Grup A Piala AFF 2024, skuad Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan.

2. Timnas Singapura Pernah Lolos Piala Asia

“Singapura, tim yang sudah empat kali juara Piala AFF. Banyak yang bilang, buat apa empat kali juara Piala AFF tapi tidak pernah lolos Piala Asia? Distorsi itu yang kemudian disampaikan. Siapa bilang Singapura tidak pernah lolos Piala Asia? Singapura 1984 pernah lolos Piala Asia. Jadi, hal ini yang membuat bangsa kita meremehkan Piala AFF,” tegas pria yang pernah masuk ke dalam tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan.

Timnas Singapura malahan lebih dulu lolos ke Piala Asia ketimbang Timnas Indonesia. Ketika The Lions -julukan Timnas Singapura- lolos Piala Asia 1984, Timnas Indonesia baru ambil bagian di ajang empat tahunan ini pada 1996.