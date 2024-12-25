Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Kini Diincar Klub Top Eropa, Nomor 1 Diminati Klub Liga Italia!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |13:01 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Kini Diincar Klub Top Eropa, Nomor 1 Diminati Klub Liga Italia!
Sejumlah pemain Timnas Indonesia tengah dilirik klub-klub top Eropa. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia kini menjadi incaran klub-klub Eropa. Hal ini tidak lepas dari performa yang ditunjukkan mereka bersama klubnya saat ini.

Belum lagi, penampilan mereka bersama Timnas Indonesia sangat memukau. Sejak bergabung dengan tim nasional, penggemar mereka juga semakin banyak dan jelas akan menarik banyak exposure bagi klub.

Karena itu, menarik pemain-pemain bintang Timnas Indonesia dianggap akan mendapatkan keuntungan ganda bagi klub-klub Eropa. Selin mendapatkan amunisi tambahan di skuad, mereka juga mendapat engagement secara gratis.

Tercatat, kini ada 3 pemain bintang Timnas Indonesia yang menjadi incaran kuat tim-tim besar Eropa. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Timnas Indonesia yang Kini Diincar Klub Top Eropa:

3. Mees Hilgers

Mees Hilgers

Mees Hilgers belum lama ini dikaitkan dengan sejumlah klub elit Eropa. Meski masih memiliki kontrak hingga musim panas 2026, sejumlah klub dikabarkan siap menebus kontrak tersebut demi mendapat tanda tangan sang pemain.

Adalah PSV Eindhoven, Como 1907, dan juga Sevilla yang dikabarkan ngebet untuk merekrut bek FC Twente itu. Mees Hilgers dianggap sebagai bek tengah yang memiliki kemampuan luar biasa. Dengan usianya yang juga masih sangat muda, sang pemain dapat menjadi investasi jangka panjang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/49/3192944/federico_barba_selangkah_lagi_tinggalkan_persib_bandung_fedebarba19-nC9i_large.jpg
3 Calon Pengganti Federico Barba di Persib Bandung, Nomor 1 Bek Ajax Amsterdam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191722/manchester_city-N7Vy_large.jpg
3 Klub Raksasa Eropa yang Ternyata Dimiliki Pengusaha Muslim, Nomor 1 Sempat Terjebak di Zona Degradasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191470/timnas_malaysia-eAIQ_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Alami Penurunan Ranking FIFA Jelang Tutup Tahun 2025, Nomor 1 Malaysia Terjun Bebas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190384/syamsir_alam_kariernya_melempem_meski_pernah_berkarier_di_luar_negeri_okezone-ehI9_large.jpg
5 Pesepakbola Indonesia yang Kariernya Melempem Setelah Berkarier di Luar Negeri, Nomor 1 Eks Bomber Timnas Indonesia U-19!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/49/1661627/andres-iniesta-doakan-marc-marquez-segera-pulih-dari-cedera-vie.webp
Andres Iniesta Doakan Marc Marquez Segera Pulih dari Cedera
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/anthony_joshua_mengalami_kecelakaan_lalu_lintas.jpg
Anthony Joshua Buka Suara! Buat Pengakuan Mengejutkan usai Kecelakaan Horor di Nigeria
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement