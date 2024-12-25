3 Pemain Timnas Indonesia yang Kini Diincar Klub Top Eropa, Nomor 1 Diminati Klub Liga Italia!

Sejumlah pemain Timnas Indonesia tengah dilirik klub-klub top Eropa. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia kini menjadi incaran klub-klub Eropa. Hal ini tidak lepas dari performa yang ditunjukkan mereka bersama klubnya saat ini.

Belum lagi, penampilan mereka bersama Timnas Indonesia sangat memukau. Sejak bergabung dengan tim nasional, penggemar mereka juga semakin banyak dan jelas akan menarik banyak exposure bagi klub.

Karena itu, menarik pemain-pemain bintang Timnas Indonesia dianggap akan mendapatkan keuntungan ganda bagi klub-klub Eropa. Selin mendapatkan amunisi tambahan di skuad, mereka juga mendapat engagement secara gratis.

Tercatat, kini ada 3 pemain bintang Timnas Indonesia yang menjadi incaran kuat tim-tim besar Eropa. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Timnas Indonesia yang Kini Diincar Klub Top Eropa:

3. Mees Hilgers





Mees Hilgers belum lama ini dikaitkan dengan sejumlah klub elit Eropa. Meski masih memiliki kontrak hingga musim panas 2026, sejumlah klub dikabarkan siap menebus kontrak tersebut demi mendapat tanda tangan sang pemain.

Adalah PSV Eindhoven, Como 1907, dan juga Sevilla yang dikabarkan ngebet untuk merekrut bek FC Twente itu. Mees Hilgers dianggap sebagai bek tengah yang memiliki kemampuan luar biasa. Dengan usianya yang juga masih sangat muda, sang pemain dapat menjadi investasi jangka panjang.