HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Timnas Indonesia Bisa Gantikan Miliano Jonathans yang Absen di FIFA Series 2026, Nomor 1 Andalan STY

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |19:12 WIB
Miliano Jonathans alami cedera jelang bela Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. (Foto: Instargram/eredivisieindonesia)
ADA 4 pemain Timnas Indonesia yang bisa gantikan Miliano Jonathans yang absen di FIFA Series 2026. Ya, Timnas Indonesia harus menerima kabar kurang sedap menjelang perhelatan FIFA Series 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), 27-30 Maret mendatang.

Miliano Jonathans, pemain sayap yang tengah naik daun bersama Excelsior, dipastikan absen akibat cedera ACL. Dengan begitu, dari 41 pemain yang dipanggil PSSI, kini hanya ada 40 saja yang tersedia untuk FIFA Series 2026.

Selanjutnya, pelatih Timnas Indonesia, John Herdman harus memeras otak untuk mengerucutkan 41 nama daftar sementara menjadi 23 pemain final sesuai regulasi. Dengan dicoretnya Miliano, Herdman sebenarnya tak perlu panik mencari pengganti dari luar, sebab ia memiliki stok pemain berkualitas di dalam skuadnya yang sudah dipanggil. Lantas siapa pemain yang layak menggantikan peran Miliano yang awalnya diprediksi bakal menjadi andalan di sisi sayap skuad Garuda?

Berikut 4 Pemain Timnas Indonesia Bisa Gantikan Miliano Jonathans yang Absen di FIFA Series 2026

1. Egy Maulana Vikri

Egy Maulana Vikri beraksi di laga Tainan City vs Dewa United (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)
Meski posisinya di Timnas Indonesia sempat pasang surut, Egy tetaplah pemain dengan pengalaman internasional yang mumpuni. Pemain andalan di era Shin Tae-yong (STY) hingga Patrick Kluivert ini telah mencatatkan delapan gol dari 29 caps bersama timnas senior.

Performa apiknya di Dewa United musim ini dengan tiga gol dan lima asis menjadikannya kandidat kuat untuk memimpin sisi sayap Garuda.

2. Yakob Sayuri

Yakob Sayuri beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi (Foto: Instagram/@saudint)
Ketajaman Yakob Sayuri musim ini di kompetisi domestik sulit untuk diabaikan. Ia menjadi pemain lokal paling produktif dengan koleksi 6 gol dan 3 asis hanya dari 19 pertandingan.

Keunggulan kecepatan dan etos kerjanya membuat Yakob selalu menjadi pilihan favorit pelatih-pelatih Timnas Indonesia terdahulu, mulai dari era STY hingga era transisi ke Patrick Kluivert.

 

