Kisah Jordy Wehrmann, Pemain yang Ingin Bela Timnas Indonesia Ini Ternyata Pernah Tolak Arsenal dan PSV Eindhoven

KISAH Jordy Wehrmann menarik untuk diulas. Sebab, pemain yang ingin bela Timnas Indonesia itu rupanya pernah menolak tawaran dari Arsenal dan PSV Eindhoven.

Hal itu terjadi saat Jordy Wehrmann masih remaja. Kala itu, Arsenal dan PSV datang menawarinya kontrak untuk bermain di tim utama. Namun anehnya, Wehrmann menolak semua tawaran menggiurkan tersebut.

1. Penyebab Jordy Wehrmann Tolak Arsenal dan PSV Eindhoven

Alasannya adalah karena ia adalah penggemar berat Feyenoord. Dalam benaknya hanya ingin bermain untuk tim impiannya itu tanpa berpikir tentang mengumpulkan uang dan bermain di luar negeri.

"Itu sudah lama sekali, saat itu saya berumur 16 tahun. Tapi memang ada (tawaran) dari PSV dan Arsenal," kata Jordy Wehrmann dikutip dari Voetalprimeur.nl, Selasa (25/12/2024).

"Saat itu saya masih sangat muda dan menjadi penggemar serta kapten Feyenoord U-17. Pada saat itu saya belum berpikir untuk mencari uang atau pergi ke luar negeri. Anda hanya berharap untuk Feyenoord dan bermimpi bermain di De Kuip, tidak ada yang lain," sambungnya.

2. Sukses Penuhi Impiannya Main di Feyenoord

Karena hal itu, kesempatannya untuk bergabung dengan raksasa Eredivisie dan raksasa Premier League pupus. Meski begitu, ia sukses mewujudkan keinginannya untuk bermain di Feyenoord meski hanya hingga level U21.