3 Pemain Bintang Dunia yang Dibikin Mati Kutu oleh Jay Idzes di Liga Italia, Nomor 1 Pernah Bobol Gawang Kurnia Meiga!

SEJUMLAH pemain bintang dunia sukses dibikin mati kutu oleh Jay Idzes di Liga Italia 2024-2025. Hal ini lantas membuat kapten Timnas Indonesia ini semakin disorot oleh media-media asing khususnya Italia.

Seperti diketahui, Jay Idzes dapat dibilang sebagai pemain yang sangat kukuh mengawal lini pertahanan Timnas Indonesia. Hal ini tak lepas dari performa konsisten sang pemain saat membela klubnya, Venezia FC.

Bagaimana tidak? bersama Venezia FC yang bermain di Serie A, Jay Idzes terbiasa berhadapan dengan penyerang-penyerang top dunia. Beberapa di antaranya bahkan dibuat mati kutu tak berkutik oleh Jay Idzes.

Namanya pun kini lantas menjadi buah bibir di media-media Italia. Belum lagi, performa kukuh dan konsistennya di Serie A membuat sejumlah tim mulai meminati dirinya untuk bisa bergabung. Sekalipun Venezia FC terdegradasi ke Serie B di akhir musim ini, Jay Idzes berpotensi tetap eksis di Serie A musim depan karena diboyong klub lain.

Berikut 3 pemain bintang dunia yang dibikin mati kutu oleh Jay Idzes di Liga Italia:

3. Marcus Thuram

Pertama ada nama penyerang Inter Milan, Marcus Thuram, yang dibuat tak berkutik oleh Jay Idzes dalam laga yang berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, Senin 4 November 2024. Di laga itu, Jay Idzes sukses menempel ketat Thuram hingga penyerang tajam itu tidak mampu mencetak gol.

Berkali-kali, kapten Timnas Indonesia itu melakukan sapuan dan tekel yang membuat Marcus Thuram benar-benar minim kontribusi. Hal ini pun membuat Jay Idzes mendapat rating yang tinggi meski timnya tumbang 0-1 dari Inter Milan.

2. Dusan Vlahovic

Penyerang andalan Juventus, Dusan Vlahovic, menghadapi salah satu laga paling menyulitkan saat berhadapan dengan Jay Idzes dalam pertandingan Juventus melawan Venezia FC di Allianz Stadium, Turin, Minggu 15 Desember 2024 dini hari WIOB. Pada laga yang berakhir 2-2 itu, Dusan Vlahovic benar-benar tak mampu berbuat banyak.

Sepanjang laga, ia terus ditempel Jay Idzes yang membuatnya kesulitan. Penyerang asal Serbia itu bahkan sampai emosi dan memarahi Jay Idzes usai mencetak gol penalti, sekaligus memaksa laga Juventus vs Venezia FC berakhir sama kuat 2-2.