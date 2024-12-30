Live Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Tanpa Harry Souttar

Timnas Indonesia siap tempur menghadapi Australia di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia telah dirilis. Laga matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan dilangsungkan di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025 dan live di RCTI!

Bagaimana dengan kick off pertandingan? Dalam tiga laga kandang awal di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- selalu memainkan pertandingan pukul 16.10 WIB.

Duel Timnas Indonesia vs Australia pada September 2024. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Karena itu, laga Australia vs Timnas Indonesia kemungkinan dilangsungkan pukul 16.10 WIB atau 20.10 waktu setempat. Melihat kondisi klasemen saat ini, Australia dan Timnas Indonesia sama-sama membidik tiga poin dalam laga nanti.

1. Ketat di Klasemen Sementara Grup C

Timnas Australia saat ini duduk di posisi dua klasemen Grup C dengan tujuh angka. Skuad asuhan Tony Popovic ini hanya unggul satu angka dari Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China yang berturut-turut menempati posisi tiga, empat, lima dan enam klasemen sementara

Namun, di saat ingin memenangkan pertandingan, Australia harus kehilangan banyak pemain andalannya. Setelah Alessandro Circati yang menghilang sejak Oktober 2024 karena cedera ACL, sekarang giliran pemain termahal mereka yang harus menepi karena cedera, yakni Harry Souttar.

Efek cedera tendon achilles, bek bertinggi badan 198 sentimeter ini absen hingga akhir musim. Bahkan menurut laporan 7news.com.au, bek yang memiliki harga pasar 7 juta euro ini bakal absen hingga 12 bulan ke depan!