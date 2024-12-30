Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jude Bellingham Ingin Rebut Georgina Rodriguez dari Cristiano Ronaldo?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |13:12 WIB
Jude Bellingham Ingin Rebut Georgina Rodriguez dari Cristiano Ronaldo?
Jude Bellingham disinyalir ingin merebut Georgina Rodriguez (kiri) dari Cristiano Ronaldo (kanan). (Foto: Instagram/@georginagio)
JUDE Bellingham memiliki hasrat merebut Georgina Rodriguez dari Cristiano Ronaldo? Jude Bellingham. Georgina Rodriguez dan Cristiano Ronaldo hadir dalam penganugerahan Globe Soccer Awards 2024 yang dilangsungkan di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada Jumat, 27 Desember 2024.

Seperti biasa, fungsi Georgina Rodriguez dalam acara ini adalah menemani sang kekasih, Cristiano Ronaldo. CR7 -sapaan akrab Cristiano Ronaldo- mendapatkan dua penghargaan sekaligus dalam penganugerahan tersebut.

Ia terpilih sebagai pemain terbaik Timur Tengah pada 2024. Selain itu, pesepakbola 39 tahun ini juga sah dinobatkan sebagai top skor sepanjang masa Al Nassr.

Bagaimana dengan Jude Bellingham? Pemain yang membantu Real Madrid juara Liga Spanyol dan Liga Champions 2023-2024 ini terpilih sebagai gelandang terbaik 2024 dan mendapatkan trofi Maradona Award 2024.

1. Lirikan Maut Jude Bellingham

Selintas, tak ada yang istimewa dari sederet pencapaian di atas, mengingat Cristiano Ronaldo dan Jude Bellingham biasa mendapatkannya. Namun, ada satu jepretan kamera yang menarik perhatian.

Ada momen di mana Jude Bellingham tertangkap kamera sedang memandang Georgina Rodriguez. Apakah ini pertanda eks pemain Borussia Dortmund ini berhasrat merebut Georgina Rodriguez dari Cristiano Ronaldo?

