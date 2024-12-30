Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pesepakbola Bintang Dunia yang Dikontrak Seumur Hidup oleh Brand Terkenal, Nomor 1 Pegang Rp16 Triliun!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |12:39 WIB
2 Pesepakbola Bintang Dunia yang Dikontrak Seumur Hidup oleh Brand Terkenal, Nomor 1 Pegang Rp16 Triliun!
Cristiano Ronaldo (kanan) dan Lionel Messi, dua pesakbola yang dikontrak seumur hidup brand ternama. (Foto: Instagram/@cristiano)
TERCATAT hanya ada 2 pesepakbola di dunia ini yang dikontrak seumur hidup oleh brand terkenal. Siapa saja mereka? Simak ulasannya.

Di tengah gencarnya arus globalisasi, menggaet sejumlah tokoh terkenal untuk mempromosikan sebuah produk dan brand menjadi hal yang lumrah dilakukan. Mulai dari bintang film, model, tokoh masyarakat, hingga atlet menjadi sosok yang kerap menjadi sasaran.

Biasanya, untuk menggaet para tokoh menjadi brand ambassador, terdapat kontrak selama beberapa waktu yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Durasi kontrak ini pun bervariasi mulai dari 1 tahun, 3 tahun, bahkan seumur hidup.

Menurut penelusuran Okezone, ada brand ambassador yang dikontrak seumur hidup oleh salah satu produk kenamaan. Kontrak ini hanya dimiliki orang-orang tertentu yang memang benar-benar memiliki pengaruh sangat besar. Di dunia sepakbola, ada 2 pemain yang dikontrak seumur hidup oleh brand terkenal. Siapa saja?

Berikut 2 pesepakbola bintang dunia yang dikontrak seumur hidup oleh brand terkenal:

2. Lionel Messi

Lionel Messi

Pemain yang tidak diragukan lagi memiliki pengaruh besar di sepakbola global adalah Lionel Messi. Kapten Timnas Argentina ini merupakan salah satu pemain terbaik di dunia dengan segudang prestasi yang tak tertandingi.

Tak ayal, dirinya mendapat kontrak seumur hidup oleh apparel olahraga terkenal, yakni Adidas. Kerjasama Messi dan brand asal Jerman ini sudah terjalin sejak 2006. Namun, kala itu kontrak mereka masih sebatas kontrak biasa dengan durasi beberapa tahun.

Seiring berjalannya waktu, kerjasama Lionel Messi dan Adidas terus berkembang. Hingga pada 2017 lalu, keduanya sepakat melanjutkan kerjasama dengan durasi kontrak seumur hidup meski ada laporan yang menyebutkan paling tidak sampai bintang Timnas Argentina itu pensiun sebagai pesepakbola profesional.

Nilai kontrak seumur hidup ini adalah USD1 miliar atau setara Rp16,1 triliun. Selain itu setiap tahunnya, Lionel Messi mendapat bayaran sekitar USD25 juta dolar atau sekira Rp404 miliar.

