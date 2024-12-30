Segini Harta Kekayaan Faiq Bolkiah, Pesepakbola Paling Tajir yang Kalahkan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo!

SEGINI harta kekayaan Faiq Bolkiah, pesepakbola tajir yang hartanya mengalahkan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selama kurang lebih dua dekade terakhir, pembicaraan tentang dunia sepakbola tidak luput dari nama dua pemain, yakni Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi.

Hal ini wajar mengingat keduanya merupakan dua pemain terbaik di dunia yang saling beradu dalam pencapaian. Dalam urusan trofi, Lionel Messi lebih unggul dari Cristiano Ronaldo di mana total sang pemain sudah meraih 38 trofi bersama 3 klub yang berbeda, yakni Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG), serta Inter Miami.

1. Lionel Messi Ungguli Cristiano Ronaldo dari Segi Trofi dan Kekayaan

(Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi tak pernah lepas dari persaingan)

Tak lupa, Lionel Messi juga sudah meraih dua gelar Copa America dan satu Piala Dunia bersama Timnas Argentina. Belum lagi, dirinya juga memiliki 8 trofi Ballon d'Or yang hampir mustahil untuk disamain pemain mana pun.

Di sisi lain, Cristiano Ronaldo telah meraih 31 trofi bersama lima klub berbeda, yakni Sporting Lisbon, Manchester United,R eal Madrid, Juventus, dan Al Nassr. Ia juga merah trofi Euro 2016 dan UEFA Nations League 2018-2019 bersama Timnas Portugal. Ditambah lagi, ia juga meraih 5 trofi Ballon d'Or dan meraih berbagai rekor dalam urusan prestasi individu.

Berkat pencapaian-pencapaian di atas, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dikenal sebagai sosok pemain yang sangat populer. Selain dari gaji sebagai pemain, keduanya sama-sama memiliki kerja sama besar dengan brand yang membuat kekayaan mereka terus melejit.

Dilaporkan Celebrity Net Worth, harta kekayaan Lionel Messi menyentuh angka USD850 juta atau sekira Rp13,7 triliun. Sementara itu, kekayaan Cristiano Ronaldo sedikit di bawahnya, yakni sekira USD800 juta atau setara Rp12,9 triliun.