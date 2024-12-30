Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segini Harta Kekayaan Faiq Bolkiah, Pesepakbola Paling Tajir yang Kalahkan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |10:41 WIB
Segini Harta Kekayaan Faiq Bolkiah, Pesepakbola Paling Tajir yang Kalahkan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo!
Faiq Bolkiah memiliki kekayaan mencapai Rp323 triliun. (Foto: Instagram/@fjefrib)
A
A
A

SEGINI harta kekayaan Faiq Bolkiah, pesepakbola tajir yang hartanya mengalahkan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selama kurang lebih dua dekade terakhir, pembicaraan tentang dunia sepakbola tidak luput dari nama dua pemain, yakni Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi.

Hal ini wajar mengingat keduanya merupakan dua pemain terbaik di dunia yang saling beradu dalam pencapaian. Dalam urusan trofi, Lionel Messi lebih unggul dari Cristiano Ronaldo di mana total sang pemain sudah meraih 38 trofi bersama 3 klub yang berbeda, yakni Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG), serta Inter Miami.

1. Lionel Messi Ungguli Cristiano Ronaldo dari Segi Trofi dan Kekayaan

Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi tak pernah lepas dari persaingan

(Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi tak pernah lepas dari persaingan)

Tak lupa, Lionel Messi juga sudah meraih dua gelar Copa America dan satu Piala Dunia bersama Timnas Argentina. Belum lagi, dirinya juga memiliki 8 trofi Ballon d'Or yang hampir mustahil untuk disamain pemain mana pun.

Di sisi lain, Cristiano Ronaldo telah meraih 31 trofi bersama lima klub berbeda, yakni Sporting Lisbon, Manchester United,R eal Madrid, Juventus, dan Al Nassr. Ia juga merah trofi Euro 2016 dan UEFA Nations League 2018-2019 bersama Timnas Portugal. Ditambah lagi, ia juga meraih 5 trofi Ballon d'Or dan meraih berbagai rekor dalam urusan prestasi individu.

Berkat pencapaian-pencapaian di atas, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dikenal sebagai sosok pemain yang sangat populer. Selain dari gaji sebagai pemain, keduanya sama-sama memiliki kerja sama besar dengan brand yang membuat kekayaan mereka terus melejit.

Dilaporkan Celebrity Net Worth, harta kekayaan Lionel Messi menyentuh angka USD850 juta atau sekira Rp13,7 triliun. Sementara itu, kekayaan Cristiano Ronaldo sedikit di bawahnya, yakni sekira USD800 juta atau setara Rp12,9 triliun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193178/cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguez_akan_menikah_di_madeira_pada_musim_panas_2026_cristiano-lcvg_large.jpg
Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez Menikah di Arab Saudi pada 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/261/3192863/faiq_bolkiah_memiliki_harta_rp333_triliun-DHLq_large.jpg
Ini Pemain Terkaya Dunia Berharta Rp333 Triliun di Ratchaburi FC, Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192443/cerita_cristiano_ronaldo_memiliki_art_dari_indonesia_hanyalah_kisah_fiktif_cristiano-bVO1_large.jpg
Cristiano Ronaldo Disebut Punya Asisten Rumah Tangga dari Indonesia Bergaji Rp97 Juta per Bulan, Begini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191717/patrick_kluivert_resmi_menjadi_kakek_di_hari_natal_2025_patrickkluivert9-haN7_large.jpg
Mantan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Resmi Jadi Kakek di Hari Natal 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1663157/ruben-amorim-dipecat-manchester-united-begini-catatan-buruknya-phy.webp
Ruben Amorim Dipecat Manchester United, Begini Catatan Buruknya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/timnas_futsal_indonesia.jpg
Timnas Futsal Indonesia Pasang Target Tinggi di Piala Asia 2026, Tak Mau Terlena Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement